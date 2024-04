Nicaragüense brutalmente golpeado en EEUU mientras trabajaba, pide ayuda para gastos médicos

Equipo de Periodistas

Abril 15, 2024 09:44 AM

Orlando Umanzor Rodríguez, un trabajador de una gasolinera de San Francisco, EEUU, fue víctima de un brutal ataque mientras realizaba sus labores el pasado 8 de marzo de 2024. El incidente lo dejó con graves lesiones que requirió atención médica.

Según reporte de Univision al que Umanzor Rodríguez le narró que un individuo desconocido le lanzó varios golpes mientras se encontraba trabajando en el turno nocturno tras decirle que su pago no había sido aceptado.

“Yo le dije es posible que tu tarjeta sea solo de alimentación porque era una IBP y me dijo una vez más que era para gas (gaolina) y no le funcionó y se fue y diez minutos después regresó, abrió la puerta de la cocina, entró a el área de la caja donde estoy trabajando y procedió a golpearme”, lamentó el hombre.

Tras la agresión brutal, Umanzor Rodríguez recibió ocho puntadas en su frente que le marcaron la experiencia en la que pudo perder hasta la vida, además de fracturas en su nariz y fuertes dolores de cabeza.

El agresor fue detenido después de cometer otro crimen trágico, la muerte de su propia madre, añadiendo aún más angustia a esta situación.

Debido a las graves lesiones que ha sufrido, Umanzor Rodríguez se encuentra incapacitado para trabajar, lo que ha generado una difícil situación económica para su familia. Su esposa, Claudia García, ha hecho un llamado a la comunidad para solicitar ayuda financiera y emocional durante este difícil momento.

“Orlando no es sólo mi esposo; es un hombre de familia dedicado que trabaja incansablemente para mantener nuestro hogar, que incluye a nuestros hijos de 13 y 4 años. Sin embargo, las lesiones que sufrió lo han dejado incapaz de trabajar completamente, dejándonos en un estado de tensión financiera”, escribió Claudia García en GoFundme.

La propia víctima confesó que se encuentra incapacitado para trabajar, pues las lesiones físicas y psicológicas le han dejado severas secuelas que a la vez le generó una difícil situación económica para su familia.

“Yo he quedado nervioso con miedo, a veces no quiero venir a trabajar, pero la necesidad me obliga a venir. Es lamentable lo que me pasó porque producto de eso tengo mucho miedo, ansiedad y en la calle tengo miedo porque me parece que me voy a encontrar a la persona que me golpeó”, dice Orlando.

Tras conocer que su atacante mató a su propia madre días después, la familia acepta que la situación pudo terminar en una tragedia peor.

“Como me dijo mi esposa pudo haberte matado”, reflexiona el nicaragüense.

Orlando no cuenta con seguro médico, por lo que la familia debe afrontar sola el costo de las numerosas pruebas y tratamientos que necesita.

Cualquier aporte, sin importar la cantidad, será de gran ayuda para aliviar la carga financiera que enfrenta la familia. Puede donar en el siguiente enlace.