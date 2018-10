Michael Kors adquiere Versace

Michael Kors no quiere ser sólo Michael Kors. ¿Hablamos de la firma que redefine hoy el tan recurrente concepto de “lujo accesible”, del creador detrás de la firma, o del grupo empresarial que no deja de posicionarse como el nuevo gran conglomerado de lujo made in the USA? Desde que hoy se confirmasen los rumores de que Michael Kors ha, en efecto, adquirido Versace, tenemos que hablar de este nombre propio en el sentido de un proyecto transnacional que ha venido para hacer valer su propio concepto de moda, lujo y experiencia.

La operación, según informan desde Michael Kors, se ha saldado con un acuerdo que establece los 2.12 mil millones de dólares como el precio que hará que la legendaria casa italiana fundada por Gianni Versace cambie de manos. Una cifra que, de acuerdo a Business of Fashion, supera en dos veces y media los ingresos actuales de la firma. John D. Idol, presidente y director ejecutivo de Michael Kors Holdings Limited, ha expresado en palabras recogidas en una nota de prensa que “la adquisición de Versace es un hito importante para el grupo. Durante 40 años Versace ha representado el epítome de las firmas de lujo italianas, y estamos comprometidos con su crecimiento. Con los recursos de nuestro grupo, creemos que Versace alcanzará los 2.000 millones de dólares en ingresos.”

El optimismo del presidente de la compañía viene respaldado por el éxito de la firma Michael Kors, que ha probado tener lo necesario para triunfar en un mercado de moda dominado por la era Instagram, y por la incipiente pero firme expansión del grupo homónimo, que en 2017 adquirió la firma de zapatos de Jimmy Choo.

“Es un momento muy emocionante para Versace”, ha declarado Donatella Versace. “Hace más de 20 años desde que me hice cargo de la empresa junto a mi hermano Santo y mi hija Allegra. Estoy orgullosa de que Versace permanezca fuerte tanto en la moda como en la cultura moderna. (...) Este paso permitirá a la firma alcanzar todo su potencial.”