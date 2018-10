Cardigan: Prenda clave entre temporadas

11:56 a.m.

Lluvia, frío, calor, aire. Sí, el clima muchas veces no nos permite vestirnos como quisiéramos y, seguramente, hasta has pensado en sacrificar un poco de estilo para no terminar siendo víctima de las inclemencias del tiempo.

Pero la realidad es que no tiene porqué ser así. Puedes seguir viéndote igual de bien y, al mismo tiempo, estar preparada con prendas clave, entre ellas el cardigan. Esta pieza es ideal para épocas tanto como el verano y el invierno.

Elige suéteres abiertos, ya que son más versátiles y puedes llevarlos de diferentes maneras: debajo de una chamarra de piel, encima de un maxivestido, con tus jeans favoritos o, ¿por qué no?, complementando un outfit formal.

Los diseños clásicos y en tonos neutros son ideales para las de estilo chic y elegante.