Luis Almagro declaró que en "Nicaragua, no se ha actuado con la política de responsabilidad" ante el coronavirus denunció el secretario general de la OEA.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro aseguró en una teleconferencia que las dictaduras como Venezuela y Nicaragua, usan datos falseados en el tema de coronavirus y mostró su preocupación porque "son países que van a sufrir".



"No son datos de salud, los cuales son totalmente falseados, no es la transparencia, la cual es totalmente anulada, así que esas son las dificultades que enfrentan las dictaduras" alertó Almagro en una , teleconferencia que organizó Cala Institute donde también participo Dita Charanzová, vice presidenta del parlamento europeo y Diego Arria, ex embajador ante naciones unidas.

En el caso específico de Nicaragua, Almagro se mostró preocupado porque el régimen de Daniel Ortega ha sido irresponsable para atender esta pandemia.



"Nicaragua, no se ha actuado con la politica de responsabilidad, ha sido el caso más extremo en el cual se han seguido induciendo a reuniones públicas. Nos preocupa la situación de hacinamientos en el país, especialmente situación de presos políticios y situación de presos en general en el pais, y la falta de controles, la falta de test" señaló el secretario general de la OEA.

En el caso de los cubanos, denunció que "los cubanos han utilizado esto para tratar de promocionar sus misiones médicas, que para nosotros ya hemos denunciado anterioremnte las violaciones de derechos humanos que acarrean las mismas, y han llegado a esto a tratar de reiniciar a exportar misiones médicas" dijo Almagro.

Cala Institute promovió este evento donde los invitados analizaron la "Efectividad de las sanciones individuales y económicas a Nicaragua y Venezuela ¿como avanzar para ayudar? y las perspectivas para América Latina: Cuba, Nicaragua y Venezuela en transición".