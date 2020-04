Despacho 505: El Minsa tiene en cuarentena a 36 mil personas en Nicaragua

10:40 a.m.

La ministra de Salud reveló que hay 36,000 viajeros “que están en resguardo en sus casas”, es decir en cuarentena. Pero no detalló a cuántos se les aplicó la prueba de coronavirus y cuántos ingresaron con síntomas a Nicaragua.

Al menos 36,000 personas están en cuarentena en Nicaragua, reveló este jueves la ministra de Salud Martha Reyes. Son nicaragüenses que han llegado procedentes de países donde existe transmisión activa del coronavirus.

En una entrevista matutina con el oficialista Canal 4, la funcionaria orteguista aseguró que el Minsa está “dando seguimiento a más de 36,000 viajeros que están en resguardo en sus casas”.

El “periodo de resguardo” —como denomina el Minsa a la cuarentena— es de al menos 21 días, explicó la ministra.

Aunque Reyes asegura que dan seguimiento a más de 36,000 personas, los reportes del Minsa dejan entrever que estos nicaragüenses que han llegado del exterior no son considerados como “casos sospechosos”.

Este miércoles, el doctor Carlos Sáenz, secretario general del Minsa dijo que en el país solo hay 12 personas “en cuido y monitoreo responsable y permanente”, como denomina el régimen a los casos sospechosos.

El régimen de Daniel Ortega se ha negado a declarar una cuarentena general en Nicaragua para evitar la propagación del Covid-19, como sí lo han hecho los gobiernos de la región.

MINISTRA NIEGA OCULTAR INFORMACIÓN

La ministra de Salud del régimen además niega que oculten información sobre los casos de coronavirus y muertos por esta causa en Nicaragua e insiste en que, hasta ahora, solo hay un caso activo.

“Tenemos un caso activo que está bajo el cuidado que corresponde en base a su condición actual. Y tenemos 12 casos (sospechosos) que están en resguardo por parte del personal de salud hasta cumplir 21 días seguimiento”, detalló la funcionaria.

Sobre los señalamientos de ocultar información sobre la cantidad real de casos, Reyes sostuvo que “nadie gana nada ocultando una enfermedad, más bien esto puede ser contraproducente a posteriori y lo que menos queremos los que trabajamos en salud es tener un pico epidémico”.

“Es importante que nuestra población sepa que es muy difícil (ocultar casos) y realmente ellos son los que acuden a las unidades de salud. Es muy difícil que la población, que es la que acude a las unidades de salud, no pueda definir y decir que está viendo lo que no miraba antes, una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Es difícil ocultar un fallecido y que cuando usted vaya a la unidad no mire que hay una gran cantidad de personas solicitando atención por presentar un cuadro (respiratorio)”, insistió la ministra.

HAY SUBREGISTRO POR FALTA DE PRUEBAS, DICEN EXPERTOS

Sin embargo, en Nicaragua lo que expertos han advertido es sobre la posibilidad de que haya un subregistro de casos porque no se está aplicando una cantidad masiva de pruebas y estas se limitan a las personas que tienen nexo epidemiológico con los casos positivos confirmados hasta ahora.

“El que no busca no encuentra. Si no hacemos búsqueda activa de casos va a ser difícil que encontremos casos. El problema es que hasta ahora el Ministerio de Salud tiene como definición de casos pacientes que vienen con el caso clínico respiratorio, más un vínculo epidemiológico. Hasta ahí termina la definición de casos del Minsa”, ha denunciado el infectólogo Calos Quant.

Diversos sectores han demandado la implementación de una cuarentena en Nicaragua, así como la promoción de medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, pero las autoridades se niegan.