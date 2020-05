11:35 a.m.

El analista político y ex embajador de Nicaragua en países bajos, Bosco Matamoros, hizo un balance sobre la comparecencia en cadena nacional del dictador Daniel Ortega y la resumió como un "fracaso al no dar respuesta" a medidas de alivio que ocupan varios sectores del país y sobre todo los desempleados, ante la pandemia de coronavirus.

"Desencantó al país, desencantó a sus seguidores, confirmó las sospechas de la comunidad internacional de que en Ncaragua no hay un gobierno que responda a los intereses del país"analizó Matamoros, quien insiste en que se deben tomar urgentes decisiones de suspensión de clases, aislamiento social, medidas económicas para beneficiar a pequeños negocios para enfrentar el impacto de la pandemia.

"Se olvida que su gobierno no ha dado ninguna señal, ningún paso para ayudar a los trabajadores que tanto dice apoyar, aqui no hay ningun plan de seguro de desempleo, en Estados unidos 30 millones de personas están entrando al subsidio laboral" aseguró Matamoros, quien también recordó que en materia de inversión en salud, el gobierno de ortega designa 190 dólares per capita al año, mientras que el vecino Costa Rica ocupa 2 mil dólares al año.

"Aquí en Nicaragua no hay un dolar que se esté aplicando para aliviar la situación del desempleo para los nicaragüenses" argumentó este analista.

ERROR EN SOLIDARIZARSE CON EL LIDER DEL "CARTEL DE LOS SOLES"

Para Matamoros, fue "inoportuna esa solidaridad con Venezuela, nos pone a Nicaragua en una situación riesgosa, pide que se le quite las sanciones (individuales) y se solidariza con un adversario de los norteamericanos".

Daniel Ortega pidió en cuatro ocasiones, durante la cadena nacional que le quiten las sanciones, que no han sido al país como tal, sino que a 3 miembros de su familia, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y más de una decena de funcionarios señalados por Estados Unidos de cometer actos de corrupción y violación de derechos humanos.

“Lo ideal sería que asumiera un rol de suspender todas las agresiones (sanciones), ojalá y reflexionen y lo hagan porque sería la mejor señal que recibiría el mundo para seguir enfrentando esta pandemia” expresó Ortega este jueves en cadena nacional.

"Se olvida de lo siguiente, las sanciones no son para el gobierno de Nicaragua, son específicamente a funcionarios de su gobierno, a la Policia, ¿por qué? por actos de corrupción por violación de derechos humanos. Esas sanciones no restringen importacion de equipos médicos" recordó Matamoros.