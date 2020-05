Hijo de taxista muerto en Chinandega habla con 100% Noticias y dice que su papá murió por covid-19

Silvio González, quien se identificó como hijo de un taxista de 59 años de edad que falleció el viernes en el hospital España de Chinandega, cree que su padre falleció por coronavirus.

"Si mi papá murió por covid-19 tienen que apuntarlo como covid-19 y que sí está esa pandemia en Nicaragua" dijo el hijo del taxista quien reside desde hace 20 años en Costa Rica y es de oficio mecánico.

González aseguro que su padre falleció a las 3 de la madrugada del viernes y la policía, junto al MINSA lo enterraron a las 5 de la mañana. Sólo su hermano de apellido Maltez asistió al sepelio, pero no pudo acercarse ni ver por última vez a su padre.

¿Por qué dice que su padre falleció por covid-19? preguntó en videollamada por whatsapp 100% Noticias al hijo del taxista, y contestó que a su padre "lo aislaron por este motivo, la información que tenemos es que salió por covid-19" dijo y agregó que le preocupa la situacion en Nicaragua por el manejo de la pandemia.

"No solo mi papá tiene covid-19, hay muchas personas que tienen ahi covid-19. Mi papá conversó conmigo, él se estaba muriendo, se despedía de mi porque ya no aguantaba lo que le estaban haciendo" dijo el hijo del taxista chinandegano.

"A él lo tenían con una bolsa en la boca, lo estaban dejando morir...él hablaba y escondía el teléfono, a él le habían quitado el teléfono de él, ya se lo habían quitado, a él le prestaron un teléfono para hablar conmigo" denunció en 100% Noticias.

González aseguró que diario hablaba con su padre, quien fue hospitalizado el domingo pasado, pero tres días antes había asistido al hospital, solo lo inyectaron y minimizaron los síntomas. Ya cuando no podía respirar se presentó nuevamente al hospital y lo dejaron ingresado desde el domingo. El señor de oficio taxista falleció el viernes en el hospital España.

"El pueblo de Chinandega y de Nicaragua tiene que saber que está matando al pueblo, una pandemia que está matando al mundo, el pueblo tiene que saber, me da lástima, me pesa, es mi país...me duele mi país, me duele como dejaron morir a mi padre" denunció González quien lleva solo los apellidos de su madre.

González no cree que en las cifras que presenta el MINSA sandinista que solo mantiene 14 casos, 4 muertos por covid.

"Hay máss casos en Nicaragua, el de mi papá es uno más, que no engañen al pueblo" y reveló que su padre le dijo que habíann como "7 personas mas ahi, enfermas hasta el jueves en el hopistal"

"A mi papá lo metieron en un cuarto rodeado de puras láminas de zinc, que no tiene cielo razo, qué persona va a sobreviri ahi con ese calor inmenso y más con el carlor en chinandega" reclamó González muy indignado por el trato a su padre.

"Si ellos dicen si no es por covid-19, por qué no nos dejaron verlo, si no es por una enfermedad contagiosa, por qué...si mi papa murio por covid-19 tienen que apuntarlo como covid-19 y que si esta esa pandemia en nicaragua", reiteró en 100% Noticias.

Desde el día de aye el hijo del taxista se comunicó con el cronista deportivo Miguel Mendoza, a quien le informó de lo sucedido y lo extraño de todo el manejo que hizo el MINSA sobre el caso de su padre y reiteró que su muerte fue por coronavirus.