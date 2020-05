Preso político Wilmer Mendoza se desmayó en juzgados, abogado denuncia tortura policial

El preso político Wilmer Mendoza Espinoza se desvaneció en la sala de audiencias del juzgado sexto penal del crimen de Managua, así lo informó su abogado defensor el doctor Eber Acevedo, quien también denunció que lo han torturado en el distrito 2 de la estación policial en Managua.

Recuerde Leer: Anonymous comienza ataque: BCN, Hacienda y la UAF, Intur y Enel están “tomados”

"Una vez finalizada la audiencia y esperando a firmar el acta Wilmer comienza a decime que se siente mal, se siente mareado yo informo al juez, el juez pide al guarda que estaba cerca que lo auxilie y en ese momento Wilmer se desploma pegando su cabeza contra el suelo lo que provocó que se orinara y que sacara espuma blanca por la boca” dijo el doctor Acevedo.

Mendoza estuvo 9 meses en prisión por razones políticas y fue excarcelado bajo ley de amnistía el 16 de abril del 2019. El pasado lunes la policia lo recapturó y le montaron una acusación por supuesto tráfico de drogas. Su defensor denunció que Mendoza ha sido torturado y hoy tras desmayarse un oficial de policía se mostró totalmente indolente al decir que Mendoza estaba "fingiendo".

Además Lea: El nuevo coronavirus podría "no irse nunca": la advertencia de la OMS sobre la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico

“Cuando observo a Wilmer veo que él llega con su ojo derecho morado, la niña del ojo totalmente roja y me refiere él que no puede ver y que todos estos días ha estado recibiendo torturas por parte de la policía en el distrito II; se levantó la camisa y me mostró en su cuerpo donde tiene un sinnúmero de hematomas, morados producto de los golpes que le han propinado en las celdas del distrito II” expresó el abogado defensor.

Wilmer Mendoza fue constante asediado y hostigado por paramilitares y la sancionada policía sandinista, luego que fue excarcelado, solo por su participación en protestas contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega. El pasado lunes 11 de mayo fue recapturado y este jueves se realizaba la audiencia inicial por la nueva acusación de supuesto "tráfico de estupefacientes" que le imputaron.