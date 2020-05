Despacho 505: Pompeo: “Represión de Ortega no se mantendrá”

El Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo aseguró que las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega no se detendrán hasta que en Nicaragua se restituyan las libertades ciudadanas y la democracia.

“Estados Unidos continuará responsabilizando a quienes violan los Derechos Humanos y buscan silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá”, sentenció al alto funcionario estadounidense luego que se anunciaran sanciones contra el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta.

Today, we announced new sanctions on Nicaraguan Army Commander Aviles and Finance Minister Acosta. The U.S. will continue to hold accountable those who abuse #HumanRights and seek to silence pro-democracy voices in Nicaragua. The Ortega regime’s repression will not stand.