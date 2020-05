Doña Flor Ramírez denuncia amenazas de detención por parte de la sancionada Policía sandinista

Flor Ramírez, conocida como la que se viste de "guipil" en las marchas azul y blanco, denunció el asedio e intimidación constante que vive por la sancionada policía sandinista quienes este 30 de mayo la amenazaron con llevársela detenida si no se regresaba a su domicilio. En un video grabado por la ciudadana se logra ver y escuchar cuando uno de los oficiales del régimen de Daniel Ortega le dice “regrésese a su casa señora sino nos la vamos a llevar detenida”.

Doña Flor quien es ama de casa opositora al régimen dictatorial de Daniel Ortega, permanece bajo un asedio constante por parte de la sancionada policía. Ramírez ha denunciado reiteradas ocasiones que los oficiales no le permiten salir a la pulpería cerca de su casa y siente que está bajo un arresto domiciliar impuesto de hecho y de forma arbitraria por el régimen orteguista.

#LoÚltimo Doña Flor Ramírez, denuncia que la Policía sandinista amenaza con llevársela presa hoy día de las madres en #Nicaragua donde se recuerda la masacre del 30 mayo del 2018 cuando policía y paramilitares atacaron marcha de las madres. 👇 pic.twitter.com/pRKtJk2geZ — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) May 30, 2020

“Todos los días están aquí en la puerta de mi casa, no salen de la puerta no puede entrar nadie porque le toman fotos, así que no hay salida para mí, está prohibida, estoy totalmente presa, ni siquiera abrir la puerta” dijo doña Flor a 100% Noticias.

De igual manera doña Flor expresó que lleva más de 10 meses que inició este hostigamiento policial y que por un tiempo abandonó su casa de habitación y estuvo en casa de seguridad para evitar seguir siendo asediada pero que por motivos mayores le tocó regresar a su domicilio.