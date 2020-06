Al 10 de junio más infectados y más muertos, proyecta el Imperial College de Londrés para Nicaragua

10:21 a.m.

El Imperial College of London realizó un estudio sobre el efecto de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, bajo la premisa de que si no se toman medidas o se interviene para que se modifique la tendencia de la epidemia, se tendrán resultados catastróficos al 10 de junio del 2020.

Los datos del estudio los reveló el epidemiólogo Leonel Argüello, quien reiteró que el virus se desarrolla en un período de 5 días para presentar síntomas y 4 días máss para llegar a internarse a un hospital posterior 12 días para salir del centro hospitalario vivo o muerto alertó Arguello durante el programa 100% Entrevista, con Lucía Pineda.

Además, explica que de 100 personas contagiadas hasta el momento en un período de 15 días pasaran a ser 3600 personas “o sea 100 personas van a ser capaces de multiplicarse 36 veces” dijo el especialista en referencia al crecimiento del contagio de la Covid-19.

Así mismo el estudio refleja que al 10 de junio de este año habría 28,946 contagios, lo que significa un crecimiento de 4.5 veces más “por qué razón, porque la cantidad de infectados en el país es enorme” explica el médico, además la investigación refleja que de 269 camas que necesitaban oxigeno hoy, para el 10 de junio esta cantidad aumentara 5.3 veces más llegando a un aproximado de 1,389 diario, así como los pacientes en cuidados intensivos pasaran de 68 a 179 diarios, estima Imperial College of London.

“Esta institución tan famosa te dice que al 10 de junio el Minsa está absolutamente reventado, no tiene ninguna capacidad, nosotros creemos que ya no la tiene, creemos que ya está el sistema de salud, ya llegó a tope con toda su capacidad y además tenemos a trabajadores de salud sin los medios de protección adecuadas” señaló el Dr. Leonel Arguello.

En el caso de la mortalidad según el Imperial College of London prevé que al 10 de junio habrán al menos 290 fallecidos diariamente por casos de Coronavirus pero según el medico Arguello si se usa la tasa de letalidad que hay actualmente en Nicaragua, que es del 5%, "van haber 1,333 personas fallecidas al día… estos números no están alejados de la realidad” dijo Leonel Arguello quien estima que eso podría hasta ser de 2 mil fallecidos diario a esa fecha, si no se aplican medidas de contención como la cuarentena voluntaria a la cual convocaron 34 asociaciones médicas en Nicaragua.