Periodista Letzira Sevilla: “Una nueva oportunidad que Dios me está poniendo”

“Es como volver a nacer, una nueva oportunidad que Dios me está poniendo” expresó conmocionada la periodista Letzira Sevilla, tras presentar síntomas asociados al COVID-19. Sevilla recibió el alta médica luego de permanecer cinco días hospitalizada.

Según la periodista, tenía miedo de morir y le angustiaba dejar solos a sus pequeños hijos que dependen de ella. “Gracias a Dios y a la virgen santísima, por haberme cubierto con su manto en la batalla contra el coronavirus, no fue fácil, tenía miedo, uno de mis hijos cumplió año y yo estaba en el hospital, el otro es un niño de cinco años que nació con una prematurez extrema, yo miraba a mis hijos sentía que me ahogaba, sentía que ya no podía más y yo pensaba dejarlos con mi mamá, ella es una mujer mayor, eso me torturaba” narra la periodista.

Sevilla informó que su estado de salud se complicó la semana pasada porque no podían regular la presión arterial y diabetes. “Yo estaba en tratamiento ambulatorio, pero la doctora me insistía en ir al hospital porque mi presión arterial no bajaba, tenía miedo de morir en un hospital, sin embargo empezar a recibir la solidaridad de todos los colegas y fue atendida en el hospital Vivian Pellas”.

En una cadena nacional, los periodistas independientes realizaron una colecta para apoyar a los periodistas que no cuentan con un seguro médico. “Yo creo que los tiempos de Dios son más que perfectos, yo no podía moverme, medio giraba la cara me ahogaba, la peor noche fue el viernes cuando me van a ingresar me dicen que no había sala que me iban a enviar al hospital Alemán Nicaragüense, tenía mucho temor, finalmente resolvieron y lograron ingresarme, el domingo llegó la fase más aguda para mí, ese día me escapé de ahogado me pusieron una bolsa con reservorio y me dijeron que era la único que me estaba separando con cuidados intensivos”

La periodista contó que esa noche le pidió a Dios y al Espíritu Santo. “Espíritu Santo ven cúbreme mis pulmones yo sentía la fortaleza de Dios conmigo, pase pidiéndole a Dios todo el día, el lunes en la mañana logran estabilizarme los médicos hicieron hasta lo imposible, gracias a Dios el jueves estoy viendo mejoría, mis pulmones empezaron a reaccionar, el nivel de inflamación bajó”.

Al llegar a su casa, la periodista fue recibida con cantos de alabanzas “La Gloria de Dios”, mientras sus familiares e hijos la saludaban de largo y agradeció a Dios. “Algo tan emocionante volver a mi casa, vi de lejitos a mis hijos, no puedo estar con ellos por responsabilidad, mi familia todos vivimos aquí en la cuadra me pusieron música de Dios, me emocioné obviamente es como volver a nacer, una nueva oportunidad que Dios me está poniendo, que muchas personas no lo han tenido, agradezco de todo corazón a las personas que sin conocerme me ayudaron, quiero decirles que Dios, es un Dios vivo ahí cerca y que nos va sacar de todo esto” finalizó.