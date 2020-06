Excarcelado político Cristhian Fajardo recuerda quema de su hotel en Masaya que ocurrió hace 2 años

Testimonio del excarcelado político Cristhian Fajardo

Hace exactamente dos años, nos quemaron el negocio, el “Hotel Masaya” tipo 2 de la madrugada del 20 de junio, recibí la llamada de mi sobrino Alex que estaba en la casa siguiente del hotel donde él vivía con mi papá, era el garage del negocio.

Me decían que se escuchaba cómo estaban golpeando la puerta he intentándola desbaratar, mi papá me decía que él tenía fe en Dios que los iba a proteger y así fue, pero mi tío Rene estaba exactamente en el hotel, temíamos por la vida de él.

La red de guerreros que teníamos por WhatsApp, las barricadas organizadas de las que teníamos comunicación me decían que no se podía hacer nada, que medio se asomaban y les volaban balas, ellos querían salvar la vida de mi tío, ellos lo conocían. Estaba completamente custodiada la operación terrorista. Los bomberos igualmente me dijeron que no podían llegar porque no dejaban los paramilitares.



Los asesinos estaban buscándome y al no encontrarme procedieron a golpear a mi tío y le dijeron que se fuera, descalzo y desorientado.



Quemaron el hotel y dos casas vecinas; donde estaba mi papá y mi sobrino no llegaron las llamas. Minutos después me llamaron y me dijeron que tenían a mi tío en un puesto médico de los que habían habilitado para atender a nuestros heridos. Fui inmediatamente, ya lo estaban atendiendo esos héroes de los que casi no se hablan, le tomé su declaración he hice público lo ocurrido.

Importante mencionar, esto ocurrió 36 horas después de la conferencia de prensa que hicimos el el barrio Pancasan, donde dijimos que se instalará un gobierno de transición, ya que Ortega no podía seguir desgobernando y asesinando al pueblo nicaragüense. Después de la conferencia como 18 horas después hicieron la operación limpieza de la zona norte de Masaya donde asesinaron a Eyner Campo, Marcelo Mayorga, Marvin de Los Santos y otros; prohibido olvidar a los responsables de esa operación terrorista: Comisionado Avellan, difunto Orlando Noguera y Eliceo Ramírez.

De lo que más me dolió de lo sucedido fue ver a mi tío en shock por lo ocurrido y también el sufrimiento de mi madre al ver a su hermano ensangrentado, las pérdidas económicas, son importante pero la vida es primero.

Conclusión: PARTICIPAR en un proceso electoral con los verdaderos terroristas sería TRAICIÓN al sufrimiento vivido por nuestro pueblo