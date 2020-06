OEA urge elecciones justas y transparentes en Nicaragua, previo reformas electorales

Los diferentes representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA respaldaron este miércoles el informe que presentó el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien detalló sobre todas las violaciones a los derechos humanos, políticos y civiles en el país donde se ha "avasallado" el Estado de derecho.

"Ante la falta de voluntad de diálogo, del gobierno de Daniel Ortega hacemos nuestra la declaración de la Comisión de Alto nivel que hay una alteración del orden constitucional ..es necesario de ir a procesos subsiguientes que lleven a declaración de la alteración del orden constitucional" dijo Almagro.

El Secretario General de la OEA denunció que en Nicaragua hay una "criminalización de los derechos de la gente, crimininalización de los derechos civiles y politicos de la gente, criminalizacion de derechos económicos y sociales de la gente que vive en condiciones particulares para acceder a necesidades básicas y atención de salud básica. Lo que vemos en Nicaragua es el uso excesivo de la fuerza, de fuerzas represivas del Estado, la falta de responsabilidad, y la falta de verdad en la represión que realizan las fuerzas represivas del Estado. Vemos graves violaciones a los derechos humanos que llevaron al Grupo de expertos independientes, a calificar los crímenes como de lesa humanidad" aseguró Almagro.

Almagro reiteró que "Nicaragua definitivamente tiene un proceso electoral que no es transparente ni imparcial en sus autoridades... no respeta el principio de una persona, un voto porque su registro electoral está alejado de lo que debe ser un registro electoral, no es transparente en cuanto a financiacion de campañas politicos, no es transparente y no es justo en cuatno al acceso a la PRENSA" manifestó.

En este informe detallado de Almagro sobre la alteración del orden constitucional en Nicaragua dijo que todo "el sistema plural de partidos ha quedado avasallado" y que por las fuerzas represivas del "régimen, no existen posibiilidades de registro de candidatos, de partidos, no existen posibilidades reales mas las que surgen por cooptación de pequeños partidos de parte del régimen" expresó Almagro que resumió esta situación en que hay una "deslegitimización absoluta de que la soberanía radica en el pueblo de la cual ha sido totalmente arrebatado".

Almagro denunció la persecución política que obligó a muchos al exilio forzado y de candidatos y políticos del país. Todo el aparato represor del régimen está totalmente politizado y dijo que alcanza a las "fuerzas armadas" y de la policía.

"Hemos visto como el poder ejecutivo ha extendido sus poderes de facto, hemos visto la politización completa del poder judicial y la judicialización de la política. Hemos visto que las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado y actúan de forma política" denunció el secretario general.

Almagro prometió presentar un informe complementario con actualizaciones más "contundentes" de la situación política y jurídica en Nicaragua.