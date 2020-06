Régimen sandinista niega ingreso a 120 nicaragüenses procedentes de Panamá

Régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a 120 nicaragüenses en Fronteras de Peñas Blancas procedentes de Panamá. El Canal Gte La Cruz en Costa Rica informó que la Fuerza Pública acompañó desde la frontera Paso Canoas hasta la frontera de Peñas Blancas a unos 120 ciudadanos que decidieron retornar de Panamá a Nicaragua.

“Déjennos pasar” gritaban los nicas a las autoridades sandinistas quienes impedían el paso de los compatriotas. Los nicaragüenses se trasladaban en tres buses.

Los afectados informaron a Canal Gte La Cruz que las autoridades sandinistas no les dan explicación del por qué no les permiten el ingreso a Nicaragua.

"No nos dan explicación, no nos pueden dar ni agua, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, tenemos tres días sin comer, cansados de este viaje", expresó una mujer, quien manifestó que se encuentra embarazada.

Otra ciudadana agradeció a la Fuerza Pública de Costa Rica por acompañarlos hasta la frontera. Un nicaragüense lamentó que los funcionarios sandinista le negaron el agua "No pueden darme agua porque Daniel Ortega lo sanciona", manifestó molesto.

Cabe mencionar que otro grupo de nicaragüenses que se encuentran en Panamá organizan una “gran caravana” entre 15 a 20 buses para regresar a su país de origen.

La pandemia del COVID-19 dejó a muchos nicas sin trabajo y sin recursos para hacer frente a sus gastos, quienes intentan salir del país canalero.