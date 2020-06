Oficiales de policía que acusan a jóvenes isleños se contradicen en juicio, asegura abogada Yonarki Martínez

La abogada independiente Yonarki Martínez reiteró la inocencia de los siete isleños detenidos por la sancionada policía sandinista. Este lunes se llevó a cabo el juicio oral y público de los jóvenes de la Isla de Ometepe entre ellos Edwin Mora y Jean Carlos Mora.

Martínez informó a 100%Noticias que este lunes se evacuaron siete testimoniales de las cuales seis eran oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la sancionada policía.

“Luego de escuchar cada palabra de los oficiales de policía, puedo decir y asegurar que estoy completamente segura de la inocencia de Edwin y el resto de acusados en el caso de la isla de Ometepe, hubo mentiras, incoherencias e inconsistencia, se contradicen, un oficial no se acordaba de absolutamente nada y otro que estaba completamente oscuro que no se observaba nada, otro que no ubica el lugar, me da satisfacción saber que las persona que defendemos son procesadas injustamente” señaló Martínez a 100%Noticias.

8 horas en el complejo. juicio de la Isla de Ometepe, evacuamos 7 testigos,6 oficiales y el conductor de la camioneta, luego de escuchar las incoherencias con más ímpetu aduzco son inocentes. Contradicciones, e inventos, todo indica no se aprendieron el guión. Libertad. pic.twitter.com/N7PEITHaJE — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) June 29, 2020

La abogada reiteró que la inocencia de sus representados en los hechos que le imputa el Ministerio Público sandinista le dan más fuerza para seguir exigiendo su liberación. La litigante denunció que los oficiales de la policía discriminaron a los acusados porque señalaron que fueron detenidos por conmemorar el 19 de abril.

“Estos señores son inocentes, sólo por el hecho de pensar diferente los detuvieron, los masacraron, los lesionaron y que se excedió la fuerza de la policía nacional, sólo por el hecho de estar celebrando una fecha opositora” recalcó Martínez.

El juicio oral y público continuará el próximo 02 de julio. Los acusados son:

1) Celia Cruz.

2) Juana Estela López Alemán.

3) Edwin Javier Mora Cajina.

4) Edman Jean Carlos Mora Ortiz.

5) Yubrank Abel Mora Romero.

6) Engel Joel López Mora.

7) Justo Emilio Rodríguez López, de 68 años.

Leer más: Maestros en Nicaragua amenazados con despidos en medio de pandemia que mató a 30 docentes

Las detenciones se ejecutaron entre el 19 y 20 de abril de manera arbitraria, luego que jóvenes de la comunidad conmemoraron dos años de resistencia y lucha pacífica del pueblo nicaragüense.