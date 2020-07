Asociación Médica Nicaragüense aclara que oferta laboral de El Salvador, no es exclusiva para médicos nica

La Asociación Médica Nicaragüense (AMN), aclaró através de un comunicado que la invitación que realizó el presidente de El Salvador Nayib Bukele para laborar en su país, no es únicamente para los médicos nicaragüenses “La convocatoria hecha públicamente por el Gobierno y Estado salvadoreño, es una invitación que está disponible en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de El Salvador, y es una invitación extensiva a los médicos de la región Latinoamericana, y no es exclusiva los médicos nicaragüenses” expresa el comunicado.

Por su parte el Médico Leonel Argüello aseguró en 100% Entrevistas con Lucía Pineda que era una locura solo ofrecer trabajo por 1 mes.

"Yo no me iría por un mes, es una locura me va a costar más el viaje de ida y regreso que lo que me van a pagar, no me voy si no tengo garantías de trabajo de por lo menos tres meses que me paguen un mes de adelanto para dejarle a mi familia, que tenga un seguro, incluyendo uno de vida y que me den mi viaje de ida y mi viaje de regreso" dijo Argüello en relación a la convocatoria realizada por El Salvador.

Asímismo, la doctora Aneli Pérez de la Unidad Médica Nicaragüense aseguró que como gremio darán acompañamiento a los médicos que apliquen, pero tiene también sus observaciones a esa oferta.

“Tiene que haber un marco de referencia de las condiciones laborales que va a tener ese médico afuera y del regreso incluso a Nicaragua” dijo Pérez quien agregó "al fin y al cabo es una decisión personal… lo que a la Unidad médica le corresponde es ayudarlos, asesorarlos a que sea la mejor decisión y que ellos pues vayan protegidos” expresó la doctora.

En Nicaragua más de 432 médicos han sido despedidos desde el año 2018 producto de la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega.