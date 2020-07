Realizan velatorios a personas muertas por covid-19 en Nicaragua

"Se están realizando velatorios de personas que presuntamente murieron por COVID-19" en Nicaragua, reveló en su más reciente informe el observatorio ciudadano del covid-19.

Una fuente del observatorio nos informó que las velas a personas que murieron supuestamente por covid-19 se realizan en Managua Matagalpa y Masatepe, aunque no precisaron el número de velas.

En el reporte del observatorio hasta el 8 de julio y que dieron a conocer este viernes 10 de julio, advierten del riesgo de que estos velatorios provocan aglomeraciones y exponen al contagio a más personas.

"También es importante destacar que se recibieron reportes denunciando que: Más personas están saliendo de sus casas y/o no están usando mascarillas al salir; Se están realizando velatorios de personas que presuntamente murieron por COVID-19; No se están tomando medidas de protección en medios de transporte público ya que muchas veces no cuentan con productos de desinfección y no se usa mascarillas." enumeró el observatorio.

Para el médico epidemiólogo Álvaro Ramírez, la realización de los velatorios de personas sospechosas de covid-19 es parte del mal manejo que ha hecho el régimen ante la pandemia ante la falta de "prevención sanitaria en que el gobierno ha incurrido para la prevención de la pandemia", dijo Ramírez.



"Yo quisiera invitar a nuestras comunidades, nuestra gente, que apesar del dolor que existe cuando es perder a un familiar una madre, a un padre, a un hermano, a un tío, a un hijo, por covid o sospecha de covid, lo más apropiado es realizar el entierro lo más rápido posible y evitar exponer a más gente a que vayan a ser infectadas por los portadores asintomáticos que van a estar tosiendo en los velatorios" advirtió el epidemiólogo.

Ramírez considera que si al pueblo se le informa bien del "riesgo de hacer estos velatorios" van a tomar una responsabilidad social. Su lectura es que muchas personas guardan silencio y se tratan la enfermedad casi a escondidas en sus hogares y lo atribuye a la estigmatización que se promovió desde el mismo régimen.



"Pero como existe la estigmatización del covid y existen las amenazas de los CPC y de la gente del gobierno que si alguien estÁ con covid va afectar a la familia, entonces la gente guarda silencio inapropiadamente y expone a la propagación del covid aún más en las comunidades y más miembros de la familia pueden ser infectados, porque cuando alguien ha muerto por covid no es tanto el muerto el peligro de la transmisión, son los vivos que están infectando o portadores asintomaticos de covid" alertó Ramírez.

"La exposición de personas en actividades o aglomeraciones ha sido el tipo de irregularidad más reportada en las últimas 6 semanas. Se reportaron aglomeraciones en 7 departamentos y en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, con mayor cantidad de reportes en León. Entre las actividades reportadas estuvieron: desfile infantil en Granada, aglomeraciones en el pago de pensiones y juegos de béisbol en León, celebración del día de San Juan en Managua, caravana para celebrar la liberación de Matagalpa de la guardia Somocista, negocios abiertos y concurridos en la Costa Caribe Sur, etc. Estas actividades fueron, en su mayoría, organizadas, promovidas y/o permitidas por las respectivas alcaldías de cada departamento" señaló el reporte.

El Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua reporta 448 nuevos casos que representa un 6% de incremento en el período y un acuculado de 7,893 casos sospechosos verificados hasta el 08 de julio 2020.

Entre los departamentos con más casos se encuentran Managua (3,287), Matagalpa (849), Masaya (588), León (518), Estelí (427), Chinandega (281), Madriz (242), Jinotega (236), Granada (207), Carazo (205) y RACCS (192) son los departamentos o regiones que más reportan personas afectadas en total.

El informe reporta 2,225 muertes verificadas, de las cuales 133 (6%) se categorizan como muertes por neumonía y 2,092 (94%) como muertes sospechosas por COVID-19. Estas muertes han tenido lugar en todos los departamentos y regiones autónomas del país. Managua registra un 38% de todas las muertes.