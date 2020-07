Kevin Castillo Prado aboga por presos enfermos en penal de Chinandega tras ser liberado este martes

El ahora exreo político liberado este martes, Kevin Emilio Castillo Prado de 26 años de edad, agradeció a Dios por su liberación. Castillo permaneció en el penal de Chinandega un año y 8 días.

“Me llegaron a traer hoy a las 11 de la mañana solo me dijeron levanta tus cosas me llevaron a la dirección, lo único que yo firmé fue la carta de libertad, estando aquí les pedí una copia de la carta y me dijeron que no podían” aseguró Castillo a 100% Noticias.

Castillo confirmó que hay varios reos comunes que son adultos mayores, enfermos en el penal y pidió asistencia urgente. Kevin permaneció en una celda junto a 23 presos comunes, dijo que todavía quedó un preso político en el penal del occidente del país.

Kevin Castillo fue capturado el pasado 6 de julio de 2019, y le había imputado el delito de robo con intimidación, robo agravado y fue llevado ajuicio donde no se presentó ningún testigo civil mas que agentes de la sancionada policía sandinista.

Castillo trabajaba con un tío como maestro de obras en el sector construcción antes de ser capturado por los oficiales del régimen de Daniel Ortega y hoy espera retomar su vida y buscar un empleo.