Preso político de la isla de ometepe tiene problemas mentales y reos comunes lo golpean

"En las audiencias está ido, él no sabe de qué lo acusan, él no sabe lo que está haciendo ahi, tiene la mirada limpia, la mirada totalmente en blanco, no sabe lo que está pasando" Así describe el abogado Ebert Acevedo de la CPDH, el comportamiento del reo político Justo Emilio Rodríguez López de 68 años de edad.

Don Justo es de oficio agricultor, se encuentra detenido en el penal de hombres en Tipitapa, tras ser capturado el pasado 20 de abril en la Isla de Ometepe, tras los disturbios entre pobladores y policía sandinista. A Don Justo lo detienen cuando se dirigía a trabajar al campo.

Al momento de su detención fue golpeado por los antimotines, según testigos, que observaron que "con la llanta de repuesto de la patrulla policial y digo refieren testigos, porque al parecer don Justo Emilio Rodríguez, aparentemente no está en sus cabales, al parecer tiene un problema mental, él no dice nada, solo me dice en las audiencias que le duele su pecho, y este dolor es proveniente de los golpes que recibió, cuando fue capturado" argumentó el doctor Acevedo.

Por su estado mental don Justo ha recibido maltrato de parte de dos reos comunes que están en la celda. La familia de él le ha expresado el abogado que por sus mismos problemas mentales "el va al baño y no puede descargar, él hace cosas así como de un niño, producto de esto los demás reos lo maltratan y le hacen jallanadas" dijo su defensor.

El doctor Acevedo solicitó al judicial del caso que se le hace una valoración sicológica a Don Justo para ver si puede seguir enfrentando el proceso. El juez ordenó un oficio la semana pasada, pero en del penal no lo han ejecutado para remitirlo a medicina legal.

Este miércoles se realizó la continuación del juicio y según el doctor Acevedo don Justo continúa igual, "su mirada perdida, él se duerme en el juicio, ni sabe lo que está pasando, no sabe que lo están acusando de varios delitos" y agregó que le ha solicitado nombres de los reos que lo maltratan para hacer un llamado a los familiares de esos presos para que cesen de golpearlo porque don Justo tiene problemas mentales.

Don Justo Emilio Rodríguez López junto a seis personas más de la isla de Ometepe, está siendo acusado por secuestro extorsivo, lesiones graves, daños agravados, robo, obstrucción de funciones de la policía sandinista.

"Después de 22 testigos que han pasado en el juicio sólo dos o tres han ubicado a don Justo como tira piedras, a él no le han visto otra acción mas que tirar piedra. Pero también dijeron los testigos de la fiscalía que habían entre 500 y 600 personas tirando piedras y cómo es posible que hayan ubicado con esa cantidad a don Justo, un viejito de 68 años de edad" cuestiona el abogado defensor de Don Justo y añadió que los testigos, suponiendo que don Justo lanzó piedras, "nunca refieren que objeto dañó, a qué persona lesionó con esas piedras o de qué manera él secuestró al oficial de policia de la isla de ometepe, porque la fiscalia presentó un video donde tienen secuestrado al oficial Noel de la isla de ometepe y en ninguna parte aparece el señor Justo Emiliio Rodríguez López" dijo el abogado Ebert Acevedo.

El Juicio oral y público contra 7 autoconvocados de la isla de Ometepe, continuará el próximo 21 de julio 2020.