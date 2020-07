Sancionada policía sandinista incauta más de un millón y medio de dólares

La sancionada policía sandinista incautó un millón 523 mil 425 dólares que supuestamente eran transportados de manera oculta en un camión en el municipio de Malpaisillo, en el departamento de León.

El comisionado Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de Auxilio Judicial Nacional señaló que la operación fue otro golpe contundente al crimen organizado y el narcotráfico transnacional. La Policía detuvo a Álvaro José Mendoza Fajardo, 40 años de edad conductor del camión.

“El domingo 19 de julio 2020, a las 4 de la tarde, en la rotonda Malpaisillo, un retén policial perfiló un camión color blanco, placas M- 159-487, en el vehículo se detectó debajo de la tina, un compartimento oculto en el cual eran transportados 54 paquetes de forma rectangular con dinero”, informó Ruiz Urbina.

Al respecto, la experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra señala que la incautación de gran cantidades de dinero supuestamente provenientes del crimen organizado generan “dudas y desconfianza” en la población.

“Primero por las grandes cantidades que hay de por medio, segundo porque usualmente no se captura a ninguna persona o no se captura un grupo o célula vinculada con esa cantidad de dinero por su traslado, en la mayoría de los casos no hay otro recurso del crimen organizado como drogas, armas de fuego o personas involucradas, etc. eso genera mucha desconfianza porque no se sabe si es casualidad que se están dando esas capturas” explicó Cuadra a 100%Noticias.

La experta manifestó que hay otras hipótesis entorno a la ocupación de dinero entre ellas, el pago a la sancionada policía sandinista o la legalización de dinero ilícito proveniente del crimen organizado “se puedan estar haciendo pagos a la policía a través de esas incautaciones o bien que se esté usando este mecanismo como una manera de legalizar dinero sucio proveniente del crimen organizado, realmente hay una situación bien oscura” indicó.