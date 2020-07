Policía sandinista ocupa 840 mil dólares, incautación genera “dudas y desconfianza”, indican expertos

La sancionada policía sandinista informó que capturó al nicaragüense Javier Alexander Batres Morales, quien trasladaba 840 mil dólares a bordo de un furgón en Cárdenas, Rivas.

En conferencia de prensa a los medios oficialistas, el comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de Auxilio Judicial Nacional, informó que el cabezal marca Freightliner, placa C-0718-BLH jalaba al furgón marca Utility, placa TC-74-CHV, conducido por el detenido, procedente de Guatemala con destino a Costa Rica.

Según la policía en la inspección al furgón detectaron en el motor un compartimento oculto, encontrándose 23 paquetes de forma rectangular con dinero, contabilizando 840 mil dólares. La ocupación se realizó el martes 7 de julio 2020, en el puesto de control policial fronterizo de Peñas Blancas.

Al respecto, la experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra señala que la incautación de gran cantidades de dinero supuestamente provenientes del crimen organizado generan “dudas y desconfianza” en la población.

“Primero por las grandes cantidades que hay de por medio, segundo porque usualmente no se captura a ninguna persona o no se captura un grupo o célula vinculada con esa cantidad de dinero por su traslado, en la mayoría de los casos no hay otro recurso del crimen organizado como drogas, armas de fuego o personas involucradas, etc. eso genera mucha desconfianza porque no se sabe si es casualidad que se están dando esas capturas” explicó Cuadra a 100%Noticias.

La experta manifestó que hay otras hipótesis entorno a la ocupación de dinero entre ellas, el pago a la sancionada policía sandinista o la legalización de dinero ilícito proveniente del crimen organizado “se puedan estar haciendo pagos a la policía a través de esas incautaciones o bien que se esté usando este mecanismo como una manera de legalizar dinero sucio proveniente del crimen organizado, realmente hay una situación bien oscura” indicó.

Cuadra también refirió que se desconoce el uso que se le está dando al dinero ocupado y si realmente se aplica la Ley 735 (Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados).

“Como se sabe hay una ley 735 que regulan este tipo de decomiso, sin embargo como no está debidamente reglamentada todavía no se aplica, por lo tanto hay una enorme discrecionalidad para el destino final de este tipo de recursos, por mucho que la ley establece claramente quien tiene la facultad para resguardar eso bienes pero también quién tiene la facultad de distribuir esos bienes incautados crimen organizado”, puntualizó.

La semana pasada la sancionada policía sandinista incautó 450 mil dólares supuestamente a José Marcos Guevara, de 31 años de nacionalidad hondureña en la comarca Padre Ramos en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.