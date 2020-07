Frontera de peñas blancas cerrada con mas de 500 nicas varados y comercio paralizado

Casi 600 nicaragüenses se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas desde el pasado sábado 18 de julio, esperando que el régimen de Daniel Ortega permitan el ingreso de connacionales al país.

La semana pasada, el régimen sandinista a través del Ministerio de Salud publicaron la Resolución Ministerial No. 346-2020 sobre el control epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia internacional incluyendo las enfermedades respiratorias, en el caso particular de los naciones establece “Viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país, pero pasarán a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido en el país”.

Sin embargo, dicha resolución se contradice dado que los nicaragüenses varados en la frontera de peñas blancas denunciaron que el régimen Ortega-Murillo les está exigiendo la prueba negativa del COVID-19 para permitirles el ingreso al país.

“Ocupan la prueba COVID-19, pero porque no nos hace el examen” reclamó un nicaragüense varado.

“Estamos al sol y al viento esperando la respuesta de parte de las autoridades no quieren darnos respuesta, tenemos familia no nos dejan ingresar” denunció ciudadano, quien explicó a 100%Noticias que tiene cinco días durmiendo en el suelo, aguantando hambre, lluvia y sol.

En una cobertura especial de 100%Noticias, otro ciudadano lamentó las acciones “no nos quieren dejar entrar, sólo quieren dejar pasar los camiones, los humanos no le servimos a Daniel Ortega”, expresó indignado.

Según los denunciantes, el régimen sólo está permitiendo el ingreso de connacionales procedentes desde Panamá, pero aquellos que vienen desde Costa Rica están siendo retenidos como “Castigo” porque consideran que son las personas que han estado en contra del régimen sandinista “es un costo político porque ellos creen que aquí hay gente que estuvo participando de las protestas del 2018, lo están haciendo en represalia como un castigo, nos están castigando aguantando sol, hambre y de todo para castigarnos” manifestó otro ciudadano a 100%Noticias.

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca realizó una visita in situ para recoger las graves violaciones a los derechos humanos “es una grosería, una crueldad que los mantengan ahí, no hay justificación razonable ni legal para no dejarlos pasar y se demuestra con elementos porque dejan pasar a los que vienen de Panamá ¿cuál es la diferencia? todos los que han decidido regresar no deben tener limitaciones es completamente violatorio de los derechos humanos”

Leer más: Colectivo Nicaragua Nunca + exhorta al régimen Ortega Murillo a dejar ingresar a casi 600 nicaragüenses varados en Peñas Blancas

Entre los 564 nicaragüenses varados hay 270 mujeres, 37 niños y 40 adultos mayores en condiciones inhumanas.

Desde la noche del miércoles, los ciudadanos decidieron cerrar las fronteras para impedir la circulación del transporte de carga internacional y presionar al régimen para que apruebe el ingreso.

Leer más: Levantan 2,400 firmas en respaldo para ingreso de OPS a Nicaragua

Un equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos integrado por Marcos Carmona representante de CPDH denunció que la sancionada policía sandinista impidió conocer las razones que obstaculiza el ingreso de connacionales.

El cierre de fronteras provocó un atascamiento de furgones de casi 6 kilómetros.