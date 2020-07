Un paro indefinido, pide desde la cárcel el preso político Bernardo José Ramos Galo

El preso político Bernardo José Ramos Galo de 66 años de edad, es un sobreviviente del covid-19, el virus lo sacudió fuerte, quedó irreconocible, dijo su hijo Jorge Ramos a 100% Noticias.

"Ahorita que estuvo fuerte lo del covid, lo miré a él y me hice el fuerte...no lloré porque si lloraba iba a quedarse mal, pero era solo hueso y pellejo, él bajó 30 libras en 10 días, a él le dió el virus, y estaba ya recuperándose" manifestó con voz casi entrecortada Jorge, quien desde que cayó preso su padre, tiene que andar casi escondiéndose se los asedios constantes de parte de sandinistas en Managua.

Antes de los sucesos de abril del 2018, don Bernardo fungió como secretario político del FSLN en el distrito 7 de la capital, laboró por muchos años en INATEC, se jubiló, pero continuó vinculado al partido. También viajaba a Estados Unidos, se estaba por 5 meses y regresaba con cosas para vender.

"Como familia éramos sandinistas, él era secretario político de todo el distrito 7, antes que empezara todo esto, él era secretario político, pero al ver todas estas cosas, desde antes del 2018 miraba la corrrupción y no estaba de acuerdo" recordó su hijo quien agregó que cuando se dió la insurrección de abril, varios funcionarios del partido y hasta un concejal visitaron a su padre para decirle que les ayudara a organizar a la gente en el distrito y "él desistió, no estaba de acuerdo con que el Frente estuviera matando", hasta le llegaron a ofrecer a su padre una "flota de buses y ayuda económica mensual para toda la familia" pero se negó.

Don Bernardo tiene 9 meses de estar preso y le expresa a su hijo en las visitas que ya basta de comunicados de la oposición y que presionen con acciones para lograr su liberación. Don Bernardo siente que la "oposición tiene olvidados a esta última generación de presos políticos, no miro que hagan algo".

"Él dice que la oposición y la empresa privada hagan paro Indefinido hasta que todos los presos políticos sean liberados ...yo estoy promoviendo el paro Indefinido hasta que saquen a todos los presos políticos, encaré a muchos de la oposición pero cambian el tema la oposición, diría yo empresarios" reclama Jorge Ramos

Don Bernardo fue condenado el pasado 17 de abril a 5 años de cárcel y 3 meses de multa, luego que un juez lo encontro culpable por los supuestos delitos de tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos en perjuicio del Estado de Nicaragua. Don Bernardo va en la misma causa del joven veterinario Denis García Jirón, originario de San Benito, Managua.

Para la familia de Don Bernardo todo se trata de una venganza política "hemos caído a la conclusión, que días antes de su secuestro, él tuvo una discusión con gente de la estructura del distrito 7, eso fue un viernes 11 de octubre porque el sábado 12 de octubre, mi mamá me llama, que tu papa no viene, no viene" y era que estaba secuestrado, preso en el Chipote.

"Cuando yo lo logré ver, él tenía fracturado su hombro izquierdo, a él lo torturaron y le decían de los explosivos y usted sabe como trabaja la policía...es la fecha que a mi papá, sigue su hombro dándole problema y le duele" manifestó el hijo de Bernardo, quien es diábetico e hipertenso.

Jorge denuncia que cuando él también fue secuestrado junto a su madre el pasado 18 de abril, un día después que el judicial dictó la sentencia de culpabilidad contra su padre "igual estuve detenido, me secuestraron el 18 de abril a mi mamá y a mí, llevaron antimotines y perros, a él lo sentencian el 17 de abril, al día siguiente nos llegaron a sacar de la casa".

Otro acto de ilegalidad que denuncian es que les quitaron la pensión de jubilado a don Bernardo desde hace 4 meses, pese a que han escrito a la directora del INSS de la zona no les brinda respuesta para la renovación de un poder y así poder retirar la pensión que representa el sustento para dicha familia, ya que todos están desempleados y actualmente les cortaron la luz eléctrica por falta de pago.