Lanzan campaña de ayuda para niños del preso político Maycol Arce

El Movimiento nacional autoconvocado lanzó una campaña para ayudar a comprar alimentos y leche para los niños del preso político Maycol Arce, quien permanece en prisión desde el pasado 25 de diciembre del 2018.

Arce de 30 años de edad es originario de Tipitapa, Managua, y tiene un niño de 16 meses de edad y una niña de 5 años, quienes necesitan actualmente de su apoyo, sobre todo el bebé requiere leche NAN Deslactosada. Cada tarro tiene un costo de unos 350 córdobas.

Maritza Arce, madre de Maycol, dijo a 100% Noticias que ella quedó en el desempleo, ya no labora en la zona franca.

Amigos, les presento al preso político Maycol Arce de #Tipitapa, su bebé necesita ayuda, recordemos que la situación económica de las familias de los PP es bastante difícil. El Movimiento @MNAutoconvocado inició ésta campaña #AyudanosaAyudar. Si desean ayudar x DM#SOSNicaragua pic.twitter.com/fYidEidvB1 — Nicaragua Clic ®🇳🇮🇻🇪 (@nicaclic) July 30, 2020

"La situación que pasamos es triste, la necesidad de uno, me corrieron del trabajo, y Maycol tiene casi 2 años de estar secuestrado, él cayó el 25 de diciembre del 2018, lo condenaron a 8 años, le impusieron cargos que no existen. Como a mi me corrieron del trabajo, prácticamente no tengo recursos, y lo poco que consigo le llevo a él" aseguró doña Maritza.

Antes de su encarcelamiento Maycol laboraba como mecánico agrícola, un judicial lo declaró culpable por el supuesto delito de "tentativa de homicidio" en contra de uno de los policías que llegó a detener a un tío de Maycol a la casa y él lo defendió.

"La policía llegó a sacar a mi hijo y a mi hermano en el 2018 de puro gusto, le pegaron a mi hijo, me le aflojaron al mandíbula y nunca me lo quisieron llevar a medicina legal forense para que me lo revisaran" recordó Arce quien destacó que en estos momentos su hijo está con un hongo en la piel "esa enfermedad solo con una pomada que se llama escabizan se le cura, es un tipo de hongo que le come la piel, y yo con mis posibilidades que no tengo trabajo no se la puedo comprar.

Para doña Maritza esto ha sido como una película de terror, no duerme tranquila sabiendo que su hijo "recibe maltrato en la prisión, yo los nervios no los soporto de saber que mi hijo fue condenado injustamente y que este gobierno genocida no quiere soltar a ni uno ahora".

Michael está en la Galeria 5 baja, celda 6 del centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como la "Modelo" en Tipitapa donde "estuvo enfermo, estuvo con fiebre, vómito de todo tuvo" y reiteró que "los maltratan mucho, les roban sus alimentos, él tiene que pagar con cigarro para que le laven su mudada, él está en una celda empernado, me lo quisieron matar un hombre" denunció Arce quien tuvo que dejar de vivir en Tipitapa porque cada vez que la Policía la veía, la hostigaba y asediaba.