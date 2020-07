Preso político Denis Chavarría presenta problemas dérmicos

8:45 a.m.

El doctor Julio Montenegro, abogado defensor del preso político Denis Chavarría Zapata quien lleva 7 meses de estar detenido ilegalmente, señaló que pese al llamado de urgencia que hizo el reo político desde el sistema penitenciario de Tipitapa para ser remitido al hospital debido a que presenta problemas dérmicos en sus genitales, estos han hecho caso omiso, maltratándolo verbalmente publicó el abogado en su cuenta de Twitter.

“Desde el sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa se ha hecho un llamado de auxilio departe de Denis Chavarría Zapata uno de los dos presos políticos que fueron detenidos cuando regresaban de Costa Rica a Nicaragua y que se les acusó posteriormente de traficar drogas en un mercado de la capital…. Denis tiene severos problemas dérmicos en su piel, esta lleno de granos en sus miembros genitales y han pedido el auxilio de los guardas quienes lo que han hecho es maltratarlo verbalmente” dijo a 100% Noticias el Dr. Montenegro.

Por su parte un familiar del excarcelado político mencionó que “él es mecánico, él está ahí por estar en contra del gobierno, él no es ningún vende droga como me lo pusieron y me lo condenaron a 15 años sólo por alzar la voz contra este gobierno" además agregó “Denis estaba refugiado en Costa Rica y vino a Nicaragua a visitar a su madre, fue detenido porque participó en la "lucha" dijo a 100% Noticias un familiar.