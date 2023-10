Cenidh exige investigación del acto terrorista y profanación en catedral de Managua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) a través de un comunicado expresó su repudió atentado lo ocurrido en la capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, incendiada hoy por un desconocido que lanzó bomba molotov y luego huyó de la escena sin dejar rastro.

“Exigimos a las autoridades INVESTIGUEN CON CELERIDAD LOS HECHOS Y ENCUENTREN AL CULPABLE, de lo contrario supondremos que fue el régimen Ortega Murillo quien dio orden de incendiar el templo para continuar con su campaña de odio y terror contra las iglesias, los religiosos y los creyentes que le adversan” expresa parte del Comunicado.

Lea Además: UNAB: Ataques en Iglesias demuestra que son cometidos por personas afines a dictadura Ortega Murillo

De igual manera el CENIDH agregó “advertimos que tal profanación en las iglesias no sería el primero en el repertorio de delitos y crímenes del régimen, CENIDH ha venido documentando numerosos atentados contra estas (estaremos presentando un reporte más detallado), por ahora, reiteramos nuestra condena a estos hechos” destaca la organización defensora de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte la Dr. Vilma Núñez mencionó que “Están tocando una de las cosas más sagradas de la gente, uno de los sentimientos más profundos, pero además es un derecho humano la libertad de culto, si las autoridades no proceden de inmediato ellos serán los responsables, además que no podemos seguir esperando respuestas que no llegan, tenemos que actuar”.

No Olvide Leer: Rosario Murillo dice que velas quemaron sangre de cristo y descarta bomba

De igual manera rechazaron las declaraciones y conjeturas que ha brindada la sancionada Rosario Murillo al respecto del tema del incendio en Catedral de Managua, “Además, rechazamos enérgicamente las palabras de Rosario Murillo (en su intervención de hoy), quien justificó el atentado contra el templo diciendo que el incendio se originó por “la existencia de veladoras en el entorno de la Sangre de Cristo… son las veladoras que encienden los feligreses”.

LEER MÁS: Terrorismo contra iglesia católica en Nicaragua: bomba explota en capilla de sangre de Cristo en Catedral de Managua

Asimismo, el comunicado finaliza haciendo un llamado al pueblo de Nicaragua, “CENIDH hace un llamado a la población nicaragüense a estar más activos en la lucha contra este régimen perverso. No podemos quedarnos de brazos cruzados, es tiempo de manifestarnos con más fuerza en contra de esta dictadura”.