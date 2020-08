Nueve horas después del acto terrorista en la catedral de Managua, la Policía sandinista en Nicaragua se pronunció en un comunicado donde prácticamente sugiere que un "atomizador con alcohol" pudo haber causado el incendio que dejó en cenizas la imagen de la sangre de cristo.



"En el lugar del hecho se encontró atomizador plástico con alcohol (volátil de fácil combustión)" relatan entre los hallazgos encontrados. Vale destacar que el atomizador se encontraba en bue estado físico, sin que se observara derretido por el fuego que abrasó la capilla de la sangre de cristo en la catedral.

#LoÚltimo Policía sandinista emite comunicado sobre acto terrorista en catedral "no se detectaron residuos de pólvora artesanal, sustancias explosivas de origen industrial" y en el lugar encontraron "atomizador plástico con alcohol" https://t.co/c5dRYh9TEt pic.twitter.com/5DloT1ZfsC — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 1, 2020



La policía dice que no "detectaron residuos de pólvora artesanal, sustancias explosivas de origen industrial, ni acelerante tipo hidrocarburo (gasolina, diésel, kerosene o thiner) en muestras de material combustionado" descartando de esta manera que haya sido una bomba molotov.

"Se descartó ocurrencia de cortocircuito o recalentamiento del sistema eléctrico, como fuente de inicio del fuego" dice la sancionada policía en su comunicado.

El Cardenal Leopoldo Brenes como pocas veces reaccionó muy molesto ante este acto de profanación y sacrilegio contra el templo católico y lo calificó como un "acto terrorista".



“Un acto terrorista, lo quiero decir claramente, esto es un acto de amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora, nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor, esto hiere el sentimiento dentro de nosotros”, manifestó Brenes.

Más temprano, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo señaló que el incendio fue provocado por unas veladores que encienden los feligreses “lamentablemente se combustionó la estructural, las cortinas y las flores que lo adornaban por la existencia de veladoras encendidas en el entorno a la sangre de Cristo se comprobó que son las veladoras que encienden los feligreses que buscamos como pagar promesas a nuestros santos, en este caso nuestra sagrada Sangre de Cristo”, justificó Murillo en su intervención este mediodía.

Sin embargo, el cardenal hizo hincapié que no existen ni veladoras, ni cortinas cerca de la imagen de la Sangre de Cristo “No hay ninguna vela y tampoco tenemos cortinas, nuestra capilla no tiene cortinas y no tiene veladoras, estos son actos de terrorismo, una bomba de gran poder, la imagen quedó calcinada, hemos derramado muchas lágrimas porque esta imagen para nosotros significa mucho y también para el pueblo católico y el pueblo devoto de la sangre de Cristo”, manifestó el religioso.