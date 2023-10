La sancionada policía sandinista publicó un segundo comunicado sobre el "acto terrorista" en la Catedral de Managua, donde descartan explosión de bomba e insisten en la presencia de un atomizador con alcohol y agregan el elemento de las veladoras que mencionó Rosario Murillo este viernes.



"No se detectaron residuos de pólvora artesanal, sustancias explosivas de origen industrial, ni acelerante tipo hidrocarburo (gasolina, diésel, kerosene o thiner) en muestras de material combustionado" señalan en el comunicado.

🔴🔴🔴#LoÚltimo Policía sandinista emite segundo comunicado, insisten en atomizador con alcohol y descartan explosión de bomba en Catedral de Managua Detalles 👇 https://t.co/kdEPnavhm1 pic.twitter.com/YftexKloQi — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 1, 2020



Según la Policía entrevistaron a dos personas entre ellos a una señora que vende veladoras y quien supuestamente es la que manipula a diario el "atomizador plástico con alcohol" ya que se lo entregan supuestamente las monjitas a diario.



"En el lugar del hecho se encontró un atomizador plástico anaranjado con blanco, que contenía alcohol, descrito por la Señora Xiomara de Jesús Castro, vendedora de veladoras, quien refiere recibirlo a diario de las Religiosas que cuidan la Catedral, para uso desinfectante de los feligreses. El atomizador es volátil, de fácil combustión, por su material plástico y por su contenido" dice la nota.

La nota de la policía solo habla de estos dos testigos, pero no se refieren a las otras dos testigos detenidas Alba Ramírez quien habló a medios de comunicación ayer viernes y a Marta Jérez, a esta última la sacaron de la iglesia con violencia según un video.

#LoÚltimo Policía sandinista irrumpe en catedral de #Managua y se lleva a testigo del bombazo en medio del reclamo de feligreses https://t.co/c5dRYh9TEt pic.twitter.com/5tFFwr5R6e — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 1, 2020



La Policía indica que la señora que vende veladoras, Xiomara de Jesús Castro de 57 años de edad, se encontraba al interior de la capilla desde las 7 de la mañana y que a las 11.20 am había "dentro de la Capilla, un feligrés estaba rezando, mientras ella contaba su dinero de la venta de las veladoras, en ese momento notó que había fuego en el entorno de la cúpula en que se ubica la imagen de la Sangre de Cristo. Al notar el incendio, avisó al feligrés que salieran de la Capilla porque se estaba quemando" manifiestan en la nota y señalan que solo se encontraba ella y un feligrés en la capilla y que supuestamente "previo al incendio no observó a ninguna otra persona y no notó nada sospechoso".

#LoÚltimo Testigo desmiente a Rosario Murillo, incendio fue premeditado. Joven llegó y lanzó algo dice esta señora que se lamenta porque no pudieron evitarlo. Video del @BOLETINECOLOGI https://t.co/c5dRYh9TEt pic.twitter.com/3vcGHiFqV2 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) July 31, 2020



"En el interior de la Capilla todos los días a las 7:00 de la mañana un sacristán enciende una veladora colocada en un candelabro alto, como de un metro de altura, que se encuentra frente a la cúpula de la imagen de la Sangre de Cristo" señala la nota.

También entrevistaron al feligrés Manuel Salvador Bravo Alvarado de 70 años de edad, quien refiere que cuando estaba orando "la señora que vende veladoras...le avisó que la sangre de Cristo se estaba quemando y que corriera" y agregan que "no observó a nadie que hubiese lanzado algún objeto, ni escuchó ninguna explosión"