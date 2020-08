Gioconda Belli: “Los fake news aquí son la verdad de gobierno” en Nicaragua

10:10 a.m.

Para la escritora Gioconda Belli, Nicaragua está en una especie de 100 años de soledad con un guerrillero que se volvió dictador (Daniel Ortega) y en donde su mujer (Rosario Murillo) es vicepresidente “estamos en el reino de los 100 años de soledad, en el sentido de cómo se inventa es una ficción, todo lo que es la justicia, la policía, el gobierno es una ficción, ellos creen en una ficción de país y son personajes de esa ficción y así la viven como personaje de esa ficción”, expresó.

En una entrevista a DW en Español, Belli se refirió al mal manejo de la pandemia del COVID-19 en el país “una situación absoluta locura han sacado a la calle a la gente, han hecho carnavales, grandes demostraciones con multitudes en el momento que la pandemia estaba en su furor. Daniel Ortega no tiene claro lo que está pasando en Nicaragua obviamente, el gobierno está funcionando de una manera no conectado con la gente”

Belli manifestó que las “face news son la verdad del gobierno” dado que ocultan las cifras de contagios y muertos por COVID-19 y ahora con el ataque a la Iglesia Católica es más evidente

“La iglesia es el único lugar donde la gente puede reunirse y escuchar otra realidad que no sea la que está diciendo el gobierno porque los medios de comunicación de Nicaragua están bien limitados, tenemos un periódico, un noticiero de televisión, mientras ellos tienen varios canales y radios. Entonces la iglesia se está convirtiendo en el único vocero de lo que realmente está pasando en Nicaragua, están queriendo amedrentar a los sacerdotes y crear una situación donde el miedo les impide decir lo que quieran decir”, indicó Belli.

En la entrevista Belli señaló que a través de los medios oficialistas Rosario Murillo trata de “vender otra realidad” “habla todos los días de Dios, de la virgen, tiene un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Un discurso que no tiene no tiene nada que ver con la realidad, es una cosa terrible, están manipulando la verdad y apelando al mínimo común denominador de la educación de las personas”

Para Belli, Ortega no es de “Izquierda” sino un “Neoliberal” “Yo me rehúso a ver decirle a Daniel de izquierda porque no ha sido un gobernante de izquierda ha sido un gobernante con políticas neoliberales”. Según la escritora nicaraguense la emergencia sanitaria ha dado lugar a mayores restricciones del espacio cívico y democrático en el país.

Respecto a los prisioneros políticos, Belli denunció la política “cruel y sin compasión” del régimen sandinista. Sobre las elecciones presidenciales en 2021, Belli indicó que “se iría a los comicios si hay condiciones adecuadas, una discusión de la reforma electoral tienen que ser aceptadas, cambio de los miembros del Consejo Supremo Electoral, observación Internacional”.

La oposición, dice la escritora nicaragüense, está luchando para que se den las condiciones para realizar elecciones libres y democráticas. De no lograrlo, pudiera no participar en los comicios, pero esa sería la última opción “yo creo que si vos querés un cambio pacífico. El problema es que si no puedes ir a Elecciones que te queda como oposición, tenés que lograr por lo menos tener una condición que no sea negociable la supervisión internacional porque creo que ganaríamos unas elecciones porque el nivel de popularidad a Daniel Ortega se ha desplomado en todas las encuestas y al contrario la gente quiere un cambio esto de la pandemia ha afectado mucho la imagen del gobierno porque han tenido un manejo muy malo”.