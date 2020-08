“Estamos cansados de esperar” asegura grupo de nicas varados en Panamá

Un grupo de nicaragüenses varados en Panamá denunciaron que tienen un mes de estar esperando que el régimen de Daniel Ortega les autorice el ingreso al país. Entre el grupo de connacionales se encuentran menores de edad y adultos mayores.

Según los ciudadanos, el pasado 12 de julio, el consulado nicaragüense les solicitó que enviaran toda la documentación para autorizar el ingreso. Sin embargo, no les dan ninguna respuesta “la secretaria que nos atendió nos dijo que teníamos que enviar la documentación nuevamente, ya lo hemos enviado en reiteradas ocasiones a los correos que nos ha proporcionado, pero no hemos obtenido ninguna respuesta”, denunció la ciudadana.

En una entrevista a Click de Noticias, la nicaragüense informó que hoy que se presentaron al consulado una funcionaria les informó que “ellos (Consulado) no pueden autorizar nada sino el Ministerio de Gobernación en Nicaragua tiene que dar la aprobación de salida”

“Estamos cansados de esperar porque la situación que estamos pasando aquí en Panamá es bastante difícil, llevamos mucho tiempo esperando ya no podemos esperar más tenemos familias enteras que solamente están haciendo un tiempo de comida, familias que tienen niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, no podemos seguir así, estamos sin trabajo, la situación cada día se agrava más, no tenemos cómo pagar los cuartos, cómo solventar nuestras necesidades, así que le pedimos al gobierno que nos dé una respuesta pronta no estamos pidiendo dinero sólo estamos pidiendo que nos den autorización para poder salir de acá de Panamá y poder ingresar a nuestro país a reunirnos con nuestra familia” manifestó una nicaragüense.