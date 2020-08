Más de 30 videos en la aplicación de tik tok contra Rosario Murillo y Daniel Ortega, pudieron haber desatado la furia del régimen para metar preso al joven de 20 años de edad Kevin Monzón, quien está detenido ilegalmente desde el pasado viernes.

Kevin es un activo opositor en la aplicación de tik tok y la mayoría de sus clips que graba son contra el régimen, pese a que hay un recurso a su favor , todavía permanece en prisión y sin ninguna acusación, denunció su abogada Yonarqui Martínez.

"Hay más de 30 videos, al joven se lo llevaron por acontecimientos de la catedral, obviamente no tuvo nada que ver, nosotros seguimos haciendo los trámites legales y sin embargo nunca es dejado en libertad... según tengo entendido él ha estado haciendo tik tok en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo" aseguró Martínez.

"Me dijeron y por qué no te tapas la cara al hablar mal del presidente, perdón, ahora sé que los delincuentes te gobiernan" expresa en uno de los videos Kevin, en otro agrega "y qué dijeron estos sapos..que me había callado porque no había hecho tik tok están locos hp, aqui estoy de nuevo" dice Monzón de forma valiente.

PUEDE LEER: Tribunal de apelaciones admite recurso a favor del autoconvocado detenido Kevin Monzón

Este martes la sala penal dos del Tribunal de apelaciones de Managua admitió un recurso de exhibición personal a favor del joven autoconvocado capturado el pasado viernes por la noche en la rotonda Cristo Rey de Managua.

El joven fue trasladado ayer a los juzgados de Managua en una patrulla de la estación uno de la policía, confirmó su padre a la abogada defensora Yonarqui Martínez, pero este miércoles todavía no había ninguna acusación formal en su contra por lo que se sospecha que por represalias a los videos que grabó Monzón en tik tok, es que está bajo detención ilegal.

Kevin fue llevado nuevamente al complejo judicial su padre ha estado desde las 6 am. La realidad de los PP, su familia sufriendo las represalias, las personas que deberían de unirse y acompañarlos están ausentes. Libertad para Kevin Monzon. pic.twitter.com/QdjPPP8Dgt — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) August 5, 2020

"Si estos hp no nos dejan soñar a este gobierno hp no lo dejemos dormir...en Nicarauga el régimen llama a los estudiantes delincuentes, ah pero ese montón de sapos hp sacan a un perro a cagar y son los profesionales" protesta Kevin en de sus videos en tik tok.