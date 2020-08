Excarcelado político denuncia que diputado sandinista lo mandó a golpear y amenazar

Francisco Xavier López Castro denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que hombres de civil lo interceptaron y golpearon por órdenes supuestamente del diputado sandinista Násser Sebastián Silwany Báez, quien controla a paramilitares en Masaya.

Según López, regresó del exilio directo a una casa de seguridad en Managua, pero decidió visitar a su familia en Masaya al regreso fue interceptado por civiles que sin mediar palabra lo golpearon “me interceptaron dos hombres me imagino que deben ser paramilitares que mandó el diputado sandinista Násser Silwany, quien mangonea a los paramilitares me reventaron la boca, la nariz, los ojos, me mandaron a amenazar”, denunció.

López responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por cualquier atentado contra su integridad física “mi vida está en peligro, si me matan, me secuestran o me echan preso hay precedentes, que se den cuenta toda Nicaragua, que se dén cuenta que no se respetan derechos humanos si tenés un pensamiento diferente no valés”

Pablo Cuevas, abogado de CPDH condenó el abuso que cometen personas protegidas por las autoridades “no son más que delincuentes que se aprovechan de esta situación de impunidad y complacencia oficial para atemorizar a personas que han mantenido actitud de oposición”.

Según Cuevas, el denunciante fue inicialmente prisionero político y se involucró en la lucha cívica por defender sus derechos “ha sido víctima de la continuación del ensañamiento de las autoridades y grupos fanáticos apoyados por el régimen que están ejerciendo persecución y abuso en contra de los ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales de disentir, protestar y manifestar”.

CPDH interpondrá una denuncia del caso ante el ministerio público para agotar la vía administrativa.