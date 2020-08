Edward Lacayo pide a opositores dejar discordias, los que sufren son presos políticos

Karen Lacayo, conocida como "La Lobita" por ser hermana de Edward Lacayo "La Loba Feroz", ya pudo verlo tras un mes y 20 días de habérsele prohibido las visitas en el penal de Tipitapa. Fueron apenas 10 minutos donde ambos fueron custodiados por funcionarios y su llamada dividida por un vidrio es grabada y vigilada, pues Edward está bajo el inhumano régimen de máxima seguridad.

Lo primero que hizo Karen fue pedirle a su hermano que se levantara la camisa y quedó sorprendida de lo delgado que está Edward, quien antes de su captura pesaba 220 libras y hoy pudo haber pedido 100 libras, "Edward tiene las costillas que parece marimba, él era recio, me asusté porque no lo había visto desde el 16 de junio" expresó Karen a 100% Noticias.

Parte de la paquetería que lleva todas las semanas su hermana al penal se la roban los funcionarios denunció ante nuestro medio, por ejemplo si le lleva 3 libras de avena, solo le pasan media libra. Semanalmente le prepara comida seca (carne, pollo) suficiente "solo le pasan 2 rodajas y un tipo de carnes, le roban parte de los alimentos que le llevo".

Edward ni duerme bien, pasa con un ojo abierto y otro cerrado pues le metieron a un reo común sandinista y lo trata de provocar, anteriormente le habían llevado a otro reo que hasta puñal le sacó, pero él se defendió.

"Dios ha protegido a mi hermano para que se defienda, él gracias a Dios no han logrado el propósito de este dictador que me lo maten desde adentro, porque este dictador quiere matármelo a pellizcos, él está débil y mal dormido" dice "La Lobita".

MÁXIMA SEGURIDAD

En máxima seguridad, conocida como la 300, está Jaime Navarrete, Kevin Solís, Victor Sosa y Edward, a quienes no los sacan a patio sol.

"Que no estén en discordia, que se unan para que saquen a este dictador, que los que están sufriendo son los que están adentro, sufren amenazas, sufren sicológicamente y físicamente. Él dice que si están así en ese dilema, "no vamos a salir nosotros porque le están dando respiro a Daniel Ortega"...que no le sigamos el juego, que no vayamos a elecciones si ellos están en esas celdas", manifiesta Edward através de su hermana.

"La Loba" fue detenido el 15 de marzo del 2019, ya tiene 17 meses en prisión, antes de los sucesos de abril del 2018, se dedicaba a fabricar molinos y a la vez daba el servicio en su casa para moler maiz tanto para masa y cereal. En su taller, Edwar también elaboraba bancas metálicas para jardín y casi todos los faroles que puso la Alcaldía en parques, avenidas y mercado de artesanía en Masaya, él los elaboró.

Lacayo es ingeniero industrial, habitaba en el combativo barrio de Monimbó, tiene 2 hijas del primer matrimonio y un niño de 3 añitos con su actual esposa. Al bebé no lo ha podido jugar.

La casa de Edward estuvo ocupada 10 mes por paramilitares y policías, quienes se la saquearon, se robaron lo que encontraron dijo Karen, quien ahora vive en la casa de su hermano, junto a su esposo, hijos y doña Estelita la madre de Edward, cuya salud está quebrantada.

"Mi mamá anda deprimida, pasa solo dormida, no quiere comer, de nada se asusta, las piernas no le responden, ahi nomáss se dobla, ayer se fue ella al supermercado y de repente se cayó, la gente la tuvo que llevarla a la casa" asegura Karen, quien sufre al ver a su madre en esas condiciones. Doña Estelita tiene 4 meses de no poder ver a su hijo, pues en el penal restringieron el número de personas para las visitas y solo permiten a un familiar.

Cada vez que le permiten ver a su hermano, Karen, ha pasado humillaciones en el proceso de revisión que hacen en el penal, le comienzan a tomar fotos desde que se baja de la mototaxi, cuando ingresa la revisan de pie a cabeza.

"Es vergonzoso todo lo que me hacen, un día pasé una humillación grande, yo andaba con mi menstruación y me hicieron quitarme hasta mi toalla sanitaria, me levantan el brasier, me meten ese chunche (detector de metales) en mis partes, me revisan toda" denuncia y agrega que la hacen esperar, pasan otros familiares y a ella le toman foto lavándose las manos, cuando le toman la presión, cuando le entregan el carnet.

"No pueden ver que me le acerco a familiares de secuestrados políticos, porque nos rodean y nos sacan. A mi me sacaron con 3 antimotines, no me toques que soy mujer le decía yo, me iban empujando hasta donde estan las mototaxis" y según Karen la siguen en una patrulla hasta cuando va de regreso a su casa en el bus.