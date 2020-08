Ángel de Jesús Sequeira Zamora deposita sus esperanzas en Dios para su libertad

8 a.m.

Torturas físicas y sicológicas ha sufrido en estos 9 meses de prisión el prisionero político Ángel de Jesús Sequeira Zamora, quien fue detenido el 20 de noviembre del 2019 y actualmente está condenado por el supuesto delito de crimen organizado, tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas en Nicaragua.



Ángel fue detenido junto a su hermano José Gadiel Sequeira Zamora, ambos se dedicaban a la al negocio de bordados, impresiones y sublimado de ropas, pañuelos, gorras y otros artículos alusivos a la lucha azul y blanco, según explicó en ese momento la abogada defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez.



La policía sandinista investigó a los hermanos Sequeira Zamora por la explosión de una bomba en un monumento de las Américas 3, no les encontraron nada, luego les quisieron imputar robo, no pudieron e inventaron acusarlos de tráfico de drogas, algo que sus propios vecinos no lo creían pues toda la vida han sido dos jóvenes bien trabajadores.

Ángel tiene 19 años y su hermano José Gadiel 28 años de edad y se involucraron en las manifestaciones, marchas, protestas en contra del régimen de Daniel Ortega en el 2018. Por el mismo delito está condenado su primo Néstor Montealto.

La cárcel ha sido dura para Ángel ha soportado torturas "se ha enfermedado de gripes, calenturas, dolores de cabeza, dolores estomacales, le ha dado hongos en sus pies" por estar bajo prisión arbitraria expresó un familiar a 100% Noticias.



"En cuanto a presionar, él siente que los han dejado solos, no hay lucha aqui afuera, solo tiene la esperanza de salir cuando Dios quiera y disponga su voluntad" dijo su familiar.



Sequeira Zamora tiene una niña de 2 años de edad quien pregunta por su padre que "cuándo viene" y él a la vez la "extraña mucho". El joven autoconvocado se encuentra en la Galería 6 Alta, celda 25 "él se ha sentido solo ahi adentro y pregunta cuándo, cuándo, cuándo va a ser su libertad, el gobierno no quiere sacar a presos políticos para hacer una nueva negociación" aseguró un miembro de su familia.

Ángel solo ve a su hermano cuando van a los juzgados, ambos no coinciden en los día de visita, ni están en la misma celda. José Gadiel está preso en la Galería 4 Alta, celda 67.



Una forma que sugiere para presionar por su libertad es hacer plantones y denunciar los casos a nivel internacional. Ángel se involucró en protestas de la UPOLI cuando comenzaron ya que le quedaba cerca de su trabajo y cuando terminaba sus labores acompañaba a los universitarios en las manifestaciones.