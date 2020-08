"Presionemos lo más que podamos" pide desde la cárcel el reo político Néstor Montealto

9:55 a.m.

Nueve meses de prisión cumplió el reo político Néstor Montealto de 27 años de edad junto a sus primos Ángel de Jesús Sequeira Zamora, y José Gadiel Sequeira Zamora. Los tres fueron acusados en la misma causa por el supuesto delito de crimen organizado, tráfico de estupefacientes.

Desde la captura de Néstor y sus primos, la familia ha vivido un calvario y más con la petición que hizo en el juicio la fiscalía para que los condenen a 29 años de prisión "sabiendo que son inocentes, los están acusando de crimen organizado, uso de sustancias sicotrópicas y es un asunto muy delicado, estamos bien consternados con esto que ha pasado con ellos, es una exageración lo que están pidiendo" manifestó Karen González, esposa de Montealto.

El pasado 30 de julio Montealto y sus primos Sequeira Zamora, fueron declarados culpable por los delitos que les imputaron. Actualmente está en la Galería 7, planta Alta celda 39, ha tenido infección en sus oídos, sus familiares sospechan que puede ser por el agua.

"Él está super afligido porque no es fácil estar detrás de una celda pagando una condena que ni por cerca él ha hecho nada ni sus primos tampoco, él se ha encontrado muy deprimido, a veces lo ofenden los guardias del sistema, lo ofenden de hijo de p, estamos sofocados para que salgan todos los presos políticos, están pagando injustamente solo por mirar a nuestra Nicaragua libre de tanta corrupción" expresó González.

Néstor se dedicaba a labores de montaje de tarimas metálicas, pero desde que se dieron las protestas, apoyó a los universitarios en la UPOLI, pasó huyendo y fue el 20 de noviembre del 2019 que lo detuvieron en la casa de su exesposa donde llegaron varias patrullas del distrito 7 y de Auxilio judicial, ingresaron por el techo, desbarataron el zinc, el candado de la puerta, a Montealto lo sacaron "enchachado" a la calle, no encontraron absolutamente nada "más que una bandera azul y blanco con escudo invertido" aseguró Karen

"Supuestamente andaban buscando residuos de pólvora, porque la noche anterior 19 de noviembre del 2019 se dio una explosión de una bomba en las Américas 3, entonces lo andaban culpando a él, su captura fue 20 de noviembre 2019 alas 2.40 de la tarde, luego que lo sacaron enchachado a la calle, lo volvieron a meter, lo metieron al cuarto y lo obligaron a tomarse fotos con un monton de paquetes con cintas café, el dijo que eso no era de él, que no podía tomarse fotos con eso, entonces lo tenían amenazado de muerte y que le iban a dar con la cacha del aka si no obedecía, ahi nomasito se lo llevaron al Chipote" reveló la esposa de Montealto.

Néstor pide a Nicaragua, a las organizaciones opositoras, que "no los dejen solos" que "se acuerden que ellos lucharon por una Nicaragua" y que se siga presionando para que los liberen. Estres, aflicción y hasta se le pone la mente en blanco, son algunas de las manifestaciones que presenta Néstor por estar encarcelado injustamente.

"Yo le dije que no está solo, que tenga un poco de paciencia que ya pronto todo esto se va acabar, que algún día miraremos el sol claro, que tal vez ahorita sí estamos sufriendo, llorando amargamente por tenenerlos a ellos ahi, y que pronto vamos a cantar victoria cuando salgan" es la esperanza que le imprime su esposa Karen.