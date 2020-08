Régimen sandinista registra 11 femicidios, organizaciones feministas califican de “mentirosas” las cifras

Un incremento del 25% en las denuncias reportan las Comisarías de la Mujer, aseguró la sancionada vicepresidente Rosario Murillo durante su intervención este mediodía.

En un informe que presentó la sancionada policía sandinista revela que supuestamente del primero de febrero, al viernes 7 de agosto 2020, las oficinas de Comisarías de la Mujer recepcionaron 9,880 denuncias de las cuales 2,964 constituyen delitos (30 %) y 6,916 son faltas penales, es decir que no constituyen delitos, por ser de menor gravedad.

Entre los principales delitos que registran en las Comisaría de la Mujer figuran:

1,166 intimidación o amenazas contra la mujer

532 violaciones

505 lesiones psicológicas

474 abuso sexual

102 Estupros

74 lesiones graves

11 femicidios

100 otros delitos como acoso sexual, pensión alimenticia, violencia psicológica, daños a la propiedad.

Mientras que en las faltas penales están hurtos menores, asedios, agresiones verbales, escándalo público.

Respecto a la cifra de femicidios, Murillo informó que contabilizan 11 casos en lo que va del año. “Femicidios, en un 8% (1) al registrar 12 en el año 2019 y 11 en el período evaluado año 2020”, detalló Murillo.

En lesiones graves contra las féminas reportan un aumento del 28% “103 en el año 2019 y 74 en 2020”, revela el informe. En los homicidios de mujeres hubo un aumento del 12%. En el 2019 se registraron 8 y 7 homicidios en lo que va del año.

Las comisarías de la mujer remitieron al Ministerio Público y Poder Judicial 7,900 expedientes de los cuales 6,320 casos fueron resueltos a través de mediación entre las partes y 1,100 presos enfrentan procesos por delitos.

Las organizaciones feministas consideran el informe como “mentiroso y con falta de credibilidad” porque Católicas por el derecho a decidir registra 44 femicidios y 55 intentos de femicidios, cifras que contradicen por completo al informe que divulgó el régimen de Daniel Ortega.

Juanita Jimenez del Movimiento Autónomo de Mujeres expresó a 100%Noticias que el régimen sandinista ofrece una “realidad falsa” y con poca de credibilidad “ponen en evidencia la gravedad y la magnitud de la violencia contra las mujeres. Un 80% de las denuncias están quedando bajo la figura de la mediación y eso significa que hay una política pública que está privilegiando la impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres y que sólo un mínimo está siendo procesado”, refirió.

María Teresa Blandón de la Corriente Feminista calificó de “mentiroso” el informe del régimen sandinista “tenemos un estado cómplice de la violencia” porque Ortega Murillo oculta la información desde que llegó al poder para minimizar la violencia machista en el país.

“Desde que llegaron al poder ocultan información sobre la gravedad de la violencia machista, esa intención de minimizar la agresión es una complicidad con los agresores. Son unos cínicos. Ocultan información de la mortalidad materna, abuso sexual dado que el Instituto de Medicina Legal no presenta datos”, explicó Blandón.

Según Blandón, una de cada cinco mujeres no interponen denuncias y la minoría que acude a las instancias pertinentes no logra obtener justicia porque no existe el personal calificado para atender la violencia de género, pues desconocen la Ley 779.

“Las comisarías de la mujer desaparecieron del 2015 hasta 2019 y reaparecieron por la denuncia de las organizaciones feministas, pero no tenemos evidencia de que las comisarías están funcionando porque llegan y no les atienden. El femicidio en Rivas, la mujer fue a denunciar tres veces, no le hicieron caso. No hay ninguna manera de creerle a esas cifras mentirosas del régimen Ortega Murillo”, manifestó la activista.

Para ambas feministas, la violencia de género requiere una sanción e intervención adecuada para garantizar que estos hechos son repudiables y condenables.