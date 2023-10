Cinco marineros de la Fuerza Naval siguen desaparecidos informó Rosario Murillo

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo informó que los cinco marineros de la Fuerza Naval del Ejército sandinista continúan desaparecidos, pese a las tareas de búsqueda, salvamento y rescate de los tripulantes.

El pasado 09 de agosto, los marineros participaron en labores de rescate a 10 turistas nicaragüenses que naufragaron en los Cayos Perlas de los cuales 8 sobrevivieron y dos perecieron; al retornar los cinco marineros desaparecieron.

“El Dr. Guillermo González nos informa que desgraciadamente no han aparecido los cinco hermanos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y que siguen en la búsqueda. Además todos sabemos que esos cinco hermanos dieron todo por la patria, rescatando a 10 personas que habían naufragado, dos lamentablemente aparecieron fallecidos y estos cinco hermanos que estamos buscando realmente son héroes y no perdemos la esperanza porque hemos tenido otros episodios similares, no perdemos la esperanza de encontrarlos”, expresó Murillo.

Leer más: Kevin Monzón fue amenazado por su acusador que ahora se hace víctima, juicio del tiktoker va el 8 de septiembre

Leer más: Policía en Nicaragua se topa con otro botín de más de 511 mil dólares

Los tripulantes desaparecieron a unas 6 millas náuticas de Laguna de Perlas. La Fuerza Naval dispuso de 2 corbetas, 2 buques logísticos, 2 guardacostas, 10 lanchas rápidas, 1 medio aéreo y tropas quienes buscan por vía terrestre.

Los desaparecidos son:

Teniente de Fragata, Freddy Manuel Gómez Álvarez, originario de San Miguelito, Río San Juan no ha aparecido todavía.

Marinero Carlos Daniel Calero, originario de Bluefields todavía no ha aparece.

Marinero Alex Antonio Álvarez Mendoza, no ha aparecido todavía.

Marinero Palma Taylor, originario de Bluefields, no ha aparecido.

Marinero Rolando Salinas Wilson, originario de Bilwi, no ha aparecido.