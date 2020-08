Kevin Monzón fue amenazado por su acusador que ahora se hace víctima, juicio del tiktoker va el 8 de septiembre

11:21 a.m.

El joven de 20 años de edad Kevin Monzón denunció el pasado 14 de julio que un taxista lo siguió al salir de la universidad centroamericana UCA y casi lo mata, según la denuncia pública que hizo en el perfil de facebook que pertenece a Monzón, donde se identifica como "Chulito Nicaragua vandálico Nicaragua"

"Hago denuncia pública, este señor taxista y simpatizante sandinista número de placa M07769, me amenazó y luego procedió a querer puñaliarme con un desarmador, este señor me quería quitar mi teléfono celular, me quitó mi mascarilla con la bandera de Nicaragua porque su intención era quitarme la vida por ser opositor" denunció Monzón en ese momento y destacó que todo ocurrió a vista y paciencia de la policía sandinista que se mantiene afuera de la Universidad. Según Monzón, el taxista lo persiguió hasta el sector de ENEL Central.

Días despúes ese taxista denuncia a Monzón por amenazas cuando los hechos fueron alrevés, según explicó la doctora Yonarqui Martínez, quien es defensora del tiktoker que realiza videos en contra del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Este 8 de septiembre, Monzón irá a un juicio por supuestas amenazas de muerte "el hombre de un carro, lo miró, lo queria matar con un desarmador, esa misma persona hizo la denuncia alrevés como que kevin había sido el que lo había amenazado, y ahí están las capturas de pantalla de la publicación del pasado 14 de julio" argumentó Martínez en 100% Noticias

"El régimen lo que hace con las víctimas, que cuando uno de sus simpatizantes hacen un delito, ellos mandan a sussimpatizantes a denunciar en contra de lo que ellos mismos perpetran y se ponen como víctimas" destacó Martínez quien denuncia la impunidad de parte de los sandinistas contra opositores.