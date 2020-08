Anonymous filtra más de 400 documentos del Ministerio de Salud en Nicaragua

Anonymous Lorian Synaro hackeó la red del Ministerio de Salud Sandinista y difundió información extraoficial sobre los casos COVID-19 en Nicaragua.

“El Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) ha sido pirateado! ¡Se filtraron toneladas de datos privados, documentos y toda la base de datos! Las mentiras del gobierno ya no permanecerán en secreto”, escribió Anonymous en Twitter.

Este viernes Lorian Synaro filtró 400 documentos del Minsa relacionados a la atención de pacientes que han sido sometidos a las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa con Retrotranscriptasa (RT-PCR) en el país.

The Nicaraguan ministry of health (MINSA) has been hacked! Tons of private data, documents and the whole database leaked! The government lies will not remain secret anymore.



