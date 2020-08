Monseñor Silvio Báez: "hay gente y grupos que no están jugando limpio" en Coalición Nacional

El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez en una amplia entrevista con Radio Darío, aseguró que dentro de la Coalición Nacional "hay gente y grupos que no están jugando limpio" y que esto provoca el estancamiento de esta plataforma de oposición en Nicaragua.



"Yo creo que en la Coalición Nacional hay algunos sectores que no están jugando limpio y esto ha hecho que se paralice y se estanque el proyecto, cuando no se juega limpio en realidad se está jugando de espaldas al pueblo, se está engañando a la sociedad y a la población y eso creo que es lo que mantiene esta especie de parálisis que tiene la coalición en este momento" dijo Báez a la colega Kathya Reyes.



"Cuando digo jugando limpio es que estén ahí por rescatar a Nicaragua, por hacer de Nicaragua de nuevo una república democrática y hacer de todo por erradicar todo poder despótico del país, me parece que no todos están en esa línea, y eso hay que purificarlo y de nuevo introducir la voz el pensamiento, la presencia los rostros las ideas de muchachos y muchachas que no solo han demostrado valentía en la lucha sino también mucha inteligencia y capacidad les faltara experiencia, pero bueno este es el momento de ayudarles a que tengan experiencia cediéndoles a que tengan el protagonismo político" dijo Báez entrevistado por la colega Kathya Reyes.

Hace dos semanas la Alianza Civica y la Unidad nacional azul y blanco anunciaron que presentarían una propuesta en el seno de la Coalición Nacional para destrabar o solucionar el impasse, que según estas dos organizaciones va referido a que hay "hegemonía" de los partidos políticos que invitaron para integrar la plataforma, así mismo la integración de los jóvenes y resolver la continuidad o no del PLC en la CN. Hasta el momento la Alianza y UNAB no han presentado la propuesta que prometieron y ser sometida a discusión.

El pasado 14 de agosto, el miembro de la Alianza Cívica Mario Arana llamó a tener "paciencia" a quienes según él, andan de "cabezas calientes" por sugerir la suspensión del PLC "nadie estaba preparado para este tipo de relaciones nuevas que estamos tratando de construir y realmente va a ser un proceso y aquellos cabezas calientes que quieren tener las cosas de la noche a la mañana que se calmen porque eso no es viable, ni es necesario que podamos lograr esto actuando de esta manera, creo que tenemos que tener la madurez la sensatez de llevar esto a buen puerto y darnos el tiempo para construir una unidad sólida que le compre futuro a este país, seamos responsables y realmente hagamos las cosas bien" justificó.

«Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto; quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas» (Mt 23,5s). En la Iglesia no debería existir jamás la ostentación, el exhibicionismo religioso y la búsqueda de honores. #EsteEvangelioHoy — Silvio José Báez (@silviojbaez) August 22, 2020



Monseñor Báez quien se encuentra en el exilio a petición del Papa Francisco, consideró que la conformación de la Coalición fue "un evento importante en la historia del país" que llenó de esperanzas, que era un paso importante y que no se podía "desvalorizar", pero admite que "con el paso del tiempo ocurrió lo que muchos sabíamos lo que iba a ocurrir, las tensiones, los malos entendidos, el estancamiento, bueno todo lo que estamos viendo".

El obispo, uno de los más queridos en Nicaragua, también se refirió al papel de la empresa privada que este 8 de septiembre van a unas elecciones internas en el Consejo superior de la empresa privada, COSEP, donde todavía se desconoce si José Adán Aguerri va por la reelección y donde hay otros dos candidatos para el puesto, Mario Hanon y Michael Heally.



Monseñor Báez considera que el interés de los nicaragüenses sobre los resultados de dicha elección es porque en "Nicaragua el sector empresarial ha jugado un papel político muy importante, después de muchos años de estar muy cercano a la dictadura y compartiendo con el poder privilegios y prebendas muchas veces no muy limpias y muy transparentes, a partir del 2018 la empresa privada tomó una posición muy clara a favor de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, al lado de la gente. Entonces lo que se esperaría es justamente eso que el empresariado continúe estando al lado del pueblo" expresó.



Para Báez el sector empresarial juega un papel importante en una democracia por generar empleo al poner el propio capital para el desarrollo del país y espera que la empresa privada en el "futuro tenga una mayor conciencia en su responsabilida social, es decir el empresariado no debe solo existir para enriquecerse no debe estructurarse solamente en función de sus propios intereses económicos, es decir un afán desmedido y exclusivo de enriquecimiento. Cuando el empresariado tiene conciencia social y pone sus riquezas al servicio del desarrollo integral de la población, al desarrollo sostenido de un país, cumple verdaderamente su función desde la visión de la iglesia católica" fue el llamado de Báez a los empresarios.