Michael Healy aclara que no sugirió "amarres con el gobierno" en Nicaragua

11:35 a.m.

El miembro de la Alianza Cívica, aspirante a la Presidencia del Consejo superior de la empresa privada, COSEP, Michael Healy escribió en su cuenta de twitter una aclaración sobre lo dicho e interpretado de sus declaraciones en canal 10 de televisión.

"No he propuesto ni sugerido una negociación ni "amarres" con el gobierno. El acuerdo que todos los nicaragüenses necesitamos es uno que incluya justicia y abra las puertas a elecciones democráticas y libres" escribió Healy y agregó que "Mientras siga la persecución, tengamos presos políticos y atentados a la iglesia no hay condiciones para nada de esto. Hago esta aclaración por algunas publicaciones que han querido interpretar lo que dije ayer en canal 10 de forma antojadiza".

Healy en declaraciones a canal 10 aseguró que "Hay que buscar cómo unificar a todo el sector empresarial formal e informal para buscar una estrategia y estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico en este país".

Leer más: José Pallais rechaza intención de Michael Healy de negociar con dictadores de Nicaragua

El periodista Emiliano Chamorro fue uno de los primeros que expresó su lectura sobre lo dicho por Healy "Michael Healy, plantea la necesidad de una negociación con Ortega para superar crisis política en Nicaragua. Diversos sectores del país lo ven como un intento para negociar un nuevo pacto entre los empresarios y el régimen. ¿Coincide la propuesta para democratizar el país?"

Perfecto Michael. Te llamo para que expliques en que debe consustir un acuerdo de nacion. Buenas noches https://t.co/RmOCvSWpa8 — Emiliano Chamorro Mendieta (@EmilianoCHM69) August 22, 2020

El empresario escribió a Chamorro en twitter "Emiliano buenas noches. Yo creo que necesitamos un acuerdo de nación para superar la crisis en la que estamos desde hace más de dos años. Soy el primero en oponerme a un acuerdo que excluya a todos los sectores sociales y políticos, yo no soy de pactos. Cuando gustes te detallo" respondió Healy.

ACLARANDO:



No he propuesto ni sugerido una negociación ni "amarres" con el gobierno. El acuerdo que todos los nicaragüenses necesitamos es uno que incluya justicia y abra las puertas a elecciones democráticas y libres.



Mientras siga la persecución, tengamos presos políticos y — Michael Healy Lacayo (@HealyLacayo) August 22, 2020

El "estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico en este país" fue leído como estar listos ante la convocatoria de un diálogo con la pareja dictadora Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han incumplidos acuerdos firmados en marzo del 2019 en una mesa de diálogo.

En la entrevista en canal 10 Healy se mostró resignado porque el dictador aún no renuncia al cargo “el gobierno del presidente Ortega y su señora esposa Rosario Murillo en ningún momento han dado señales que van a renunciar, hay que estar claro en esto, hay que aterrizar verdaderamente que se puede hacer”.

Leer más: Michael Healy llama a empresarios a estar listos ante un eventual diálogo con Daniel Ortega

El asesor del FDN en la Coalición Nacional, José Pallais, dijo a 100% Noticias que en estos momentos Daniel Ortega no siente ni presión interna ni internacional apropiada que lo obligue a llegar a un “entendimiento” “estar buscando este tipo de acuerdo y más aún cuando el proponente de esta negociación es corresponsable que la Coalición Nacional se debilite y se tiene que tiene para luchar por esa fuerza y como él mismo lo dijo considera muerta y enterrada (Coalición Nacional) ¿Cómo va a negociar con esa correlación de fuerzas?, se preguntó Pallais.

Asimismo, Pallais advirtió que en los dos últimos diálogos o negociaciones, el dictador aprovechó para fortalecer la represión contra el pueblo nicaragüense “Ortega se ha negado a dialogar, no ha cumplido jamás con los acuerdos a los que se ha llegado,en un primer diálogo aprovechó para ganar fuerza, para organizar la represión, las fuerzas paramilitares y pasar a sangre y fuego a los nicaragüense que estaban protestando en las calles y el segundo diálogo aprovechó para bajar la presión internacional que no cumplió los pocos acuerdos a los que se llegaron y que usó ese tiempo para fortalecer la capacidad de la policía nacional, incrementando los medios, números y poder reprimir con mayor fuerza ejerciendo un control total de la sociedad nicaragüense”.