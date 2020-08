Monseñor Silvio Báez: la iglesia no será derrotada por el mal

En su homilía de este domingo el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez se refirió a que Jesús pertenece al grupo de personas humildes y no a los arrogantes “él no es de los arrogantes y autosuficientes a quienes queda oculto el misterio de Dios, sino que pertenece al grupo de los humildes y pequeños que se abren con disponibilidad a ser enseñados por Dios”

De igual manera destaco que “la Iglesia no es un proyecto humano, ni una invención mundana. La Iglesia nació y vive en la historia por voluntad expresa de Jesús, que es su constructor. No solo su cabeza o su esposo. La Iglesia es como un edificio con fundamento sólido, pero con grietas y suciedades, siempre necesitado de ser reparado y reconstruido, hecho de muchas piedras vivientes”

Asimismo, señala que la iglesia no podrá ser derrotada por fuerzas humanas que quieren hacerle mal dándole persecución “la Iglesia no será derrotada por el mal. Tampoco los poderes humanos que se imponen con la mentira y la violencia, aunque intimiden a la Iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. En algunos de nuestros países la Iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia, defendiendo a los pobres y a las víctimas; sin embargo, por dura que sea la persecución, tenemos la certeza de que las fuerzas tenebrosas del mal no doblegarán ni destruirán nunca a la Iglesia. Jesús nos lo asegura. No tengamos miedo” señaló Báez en su discurso.