"Hay que seguir presionando y seguir en la lucha" pide preso político José Ángel González

José Ángel González, laboraba como guarda de seguridad y como mecánico de motocicletas, antes que la dictadura Ortega y Murillo lo capturarara. Ángel tiene 9 meses de permanecer en prisión y sin duda ha sido un trauma para sus hijos y esposa.

“Tengo dos hijos pequeños todavía de cuido, una niña de 7 años y uno de 10 años. A mis hijos les ha tocado esta dura situación, no tener a su padre a su lado. Mis hijos me preguntan que cuándo va a regresar mi papá y cuando ellos me preguntan esos me da una tristeza” dijo a 100% Noticias, Magdalena Jarquín, esposa de José Ángel.

González se involucró en las protestas y estuvo en los tranques que levantó el pueblo de Masaya. Como todos los reos políticos están desesperados y piden que se siga "presionando y seguir en la lucha para que salgan todos los presos políticos".

José Ángel se encuentra en la Galería 3 Alta, celda 50 y comparte celda con 5 personas "la comida no es tan buena, es una cochinada, parece machigüe de cerdo, nosotros le llevaron comida para 15 días para que se mantenga él ahí" señala su esposa.

De igual manera Magdalena señala que “mi esposo si se ha enfermado, los primeros meses estuvo enfermo de infección intestinal, le dio diarrea y todo lo que comía le hacía daño y también estuvo con síntomas del Covid, le estuvimos metiendo medicamentos durante ese tiempo" expresó Jarquin.

José Ángel González fue condenado el pasado 6 de agosto a una pena de 15 años de prisión y mil días de multa.

A los presos políticos José Ángel González, Uriel Pérez y José Santos Sánchez la fiscalía les imputó tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas.