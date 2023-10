Cinismo: Rosario Murillo "colores azul y blanco son un orgullo" pero policía decomisa banderas

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que los colores azul y blanco son un “orgullo”, a pesar que ayer una comerciante fue detenida ilegalmente por vender supuestamente “banderas vandálicas”.

“Orgullo patrio y siempre más allá, en esta patria bendita y siempre, siempre libre, toda nuestra Nicaragua radiante, hermosa, deslumbrante, resplandecen paisajes de pueblo. Nicaragua bendita, Nicaragua somos todos bendecidos con ese grandioso orgullo, azul blanco y azul, colores en nuestro corazón trabajo. Esta patria que nos llena de orgullo convertimos la oscurana en claridad”, manifestó Murillo en su acostumbrada alocución.

Las declaraciones de Murillo son una mezcla de cinismo debido a que ayer la sancionada policía sandinista decomisó un rollo de banderas azul y blanco a una comerciante de San Carlos municipio de Río San Juan.

Tania Isabel González, quien fue detenida por oficiales de la policía informó a 100%Noticias que un cliente la denunció por supuestamente vender “banderas vandálicas”.

“Una de las muchachas me dijo que una señora había llegado hace dos días molesta porque nosotros vendíamos esas banderas, yo vendo las banderas como cualquier comerciante que trabaja y se gana el pan de cada día (...) la policía llegó y me dijeron que iban a decomisar la bandera porque había una vez una denuncia en mi contra. Yo empecé a preguntar ¿bajo qué delito o de qué me están acusando? ellos me dijeron que la denuncia era por vender banderas vandálicas, yo tengo tres años de estar vendiendo esas banderas”, expresó Gonzáles a 100%Noticias.

La semana pasada 100% Noticias informó que la sancionada policía fue a los colegios públicos a retirar todas las banderas plásticas que habían instalado el personal docente, ya que el arcoiris estaba formado por una barricada de adoquines y para el régimen eso es un símbolo de la lucha azul y blanco por la insurrección de abril del 2018, confiaron a 100% Noticias algunos maestros que por seguridad prefirieron el anonimato.