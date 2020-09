Rosario Murillo no mira la viga de su ojo, "sin justicia no hay paz" dice en referencia a protestas en EEUU

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que “sin justicia, no hay paz” en referencia a las recientes protestas contra la desigualdad racial en Estados Unidos.

“El pueblo bueno de los Estados Unidos que se ha manifestado siempre en las calles en contra de la injusticia, sin justicia no hay paz dicen ahora en estos tiempos, no hay justicia no hay paz dicen ahora que vemos manifestaciones del pueblo norteamericano oponiéndose al racismo y exclusión”, expresó Murillo en su intervención este mediodía.

En su comparecencia Murillo aprovechó para exigir justicia y respeto “sin justicia no hay paz y lo decimos ahora desde aquí hablando de nuestro pueblo que exigen justicia y que queremos vivir en paz con respeto”, manifestó.

“Norteamérica que a lo largo de la historia se ha puesto a las políticas de otros gobiernos en distintos países del mundo donde desgraciadamente esas políticas representan muerte, injerencia, intervención y destrucción de modelos propios, políticas que han generado genocidio”, manifestó la sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Leer más: El preso político Justo Rodríguez fue declarado con muerte cerebral en Hospital Lenín Fonseca

Las declaraciones de Murillo la contradicen ante la realidad que viven millones de nicaragüenses bajo un Estado Policial en el que la dictadura persigue y castiga a toda voz disidente.

En el 2018, la CIDH logró confirmar la muerte de 328 personas en el marco de la crisis, frente a las 200 que admitió el régimen sandinista, pero el informe también reveló "Ejecuciones Extrajudiciales" en contra de los manifestantes, incluyendo arrestos ilegales, torturas, violaciones sexuales, obstrucción de acceso a la salud o a la Justicia por parte del régimen, y otros crímenes "de lesa humanidad".

La Asociación Madres de Abril lleva dos años exigiendo justicia para las víctimas de la represión gubernamental, pero Ortega-Murillo receta impunidad en los crímenes cometidos, a raíz de la insurrección cívica en abril 2018.

Leer más: 2.4 millones de nicaragüenses viven con menos de 60 córdobas al día

Murillo anunció que realizarán un homenaje al estadounidense Brian Wilson “se cumple 33 años del heroico sacrificio de las piernas de un veterano de guerra de los Estados Unidos, el pacifista Brian Wilson héroe de la solidaridad, héroe de paz que nos hace honor de vivir aquí en Nicaragua entre nosotros, estará recibiendo un merecido homenaje del pueblo nicaragüense”, expresó.