El preso político Justo Rodríguez fue declarado con muerte cerebral en Hospital Lenín Fonseca

El reo político Justo Emilio Rodríguez López de 69 años de edad quien se encontraba recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo, le dio un derrame cerebral siendo trasladado al Hospital Lenin Fonseca en Managua, informó la abogada Yonarqui Martínez.

Según Martínez, Emerita Rodríguez, hermana del reo político confirmó que el privado de libertad se encuentra en una condición grave de salud “ayer domingo oficiales del sistema penitenciario empezaron a llamar con insistencia, doña Emérita y Mynor Rodríguez se presentaron en el sistema penitenciario, a ella la dejaron ingresar, mientras que Mynor fue detenido y esposado, los funcionarios lo liberaron hasta las 7:00 de la noche” y agregó que Mynor fue trasladado esposado a la Isla de Ometepe.

En cada Audiencia se solicitó que Don Justo fuese valorado por un médico, se pidieron medidas alternas por su estado de salud, estado que el judicial miraba con sus propios ojos y aún así jamás se pronuncio, ahora don Justo lucha por su vida.

“Se encuentra en el hospital en Lenin Fonseca producto de un derrame cerebral, en estado grave con un respirador artificial es lo que pudimos saber de la boca de Emérita Rodríguez, quien está custodiada por la policía dentro del hospital”, manifestó la defensora de derechos humanos.

Esta funcionario nos dijo el viernes que don Justo se encontraba bien, sin importar el dolor de doña Emérita mintió burdamente. pic.twitter.com/yCHKKld9QO — Eber Acevedo. (@EberVillachica) August 31, 2020

El pasado 28 de agosto, abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) junto a Emérita Rodríguez solicitaron información sobre el estado de salud del reo a funcionarios del sistema penitenciario, pero no dieron explicación.

“El viernes nos presentamos nuevamente a primera hora pero dijeron que lo estaban atendiendo, que estaba bien pero que no lo podían dejar ver, el sábado continuamos con la misma exigencia”reiteró Martínez, quien señaló que es evidente la violación de derechos humanos “la omisión de auxilio por los funcionarios del sistena penitenciarios, una detención ilegal en la humanidad este señor, nosotros como defensores exigimos que se respete cada uno de los derechos establecidos en esta Carta Magna así como los tratados y convenios internacionales”, demandó la abogada.

El expreso político Yubrank Suazo condenó y señaló que las acciones del sistema penitenciario dejan en evidencia el “odio y desprecio” por la vida de los presos políticos "es lamentable que no haya tomado medidas concretas las autoridades con el fin de garantizar la vida de todos los presos políticos que están actualmente bajo su custodia. Este tipo de actos cobardes dejan claro el temor que tiene el régimen de Ortega a una población, una sociedad que alza su voz en contra de las violaciones de derechos humanos y denunciar ante la comunidad internacional estas violaciones de los derechos humanos y solicitar acciones concretas contra el régimen", expresó Suazo.

El reo Justo Rodríguez fue declarado con muerte cerebral, su crítica situación se conoció a través de un audio de whatsapp que circuló otro preso común que informó “se encuentra grave, no puede ni caminar por sí solo y puede fallecer en cualquier momento”, reportó 100%Noticias el pasado 27 de agosto.

El pasado 21 de julio Justo Emilio Rodríguez López, fue encontrado culpable por "obstrucción de funciones". La fiscalía pidió pena de 4 años de cárcel y su defensa el doctor Ebert Acevedo solicitó 1 año y 4 meses que es la mínima y también solicitó que se suspendiera dicha pena por la condición mental de Don Justo. El defensor fue desoído por el juez Melvin Vargas.

Don Justo es de oficio agricultor, fue detenido el 20 de abril en la Isla de Ometepe, tras los disturbios entre pobladores y policía sandinista. A Don Justo lo detienen cuando se dirigía a trabajar al campo.

Al momento de su detención fue golpeado por los antimotines, según testigos, que observaron que "con la llanta de repuesto de la patrulla policial y digo refieren testigos, porque al parecer don Justo Emilio Rodríguez, aparentemente no está en sus cabales, al parecer tiene un problema mental, él no dice nada, solo me dice en las audiencias que le duele su pecho, y este dolor es proveniente de los golpes que recibió, cuando fue capturado" argumentó el doctor Acevedo.