Pugna entre sandinistas: Roberto González acusa a Gustavo Porras de los despidos en alcaldía de León

Roberto González, dirigente y secretario de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) tronó contra el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, por los despidos de trabajadores sandinistas en la alcaldía de León.

En un encuentro algunos trabajadores expresaron "Gustavo Porras, es el alacrán de León; él está haciendo y deshaciendo en esta alcaldía, siendo el culpable de nuestro despido arbitrario y de muchas irregularidades que pasan en León".

En respaldo a los trabajadores, Gonzáles manifestó “por Dios, como se entiende eso, no los hemos dejado, no los vamos a dejar morir y quiero dejarle un mensaje a nuestras autoridades edilicia de León, dos cosas o reintegra a todos los trabajadores despedidos porque fueran injustamente despedido nos guste o no, o que se cumple con la ley que se les pague a los trabajadores porque no tiene porque estarse muriendo de hambre”, dice el líder sindical.

Otro funcionario despedido denunció que si se quejan son amenazados con enviarlos a la cárcel “nos damos cuenta que utilizan los medios de la policía para intimidar al trabajador”, mientras otro sindicalista le responde “que lo utilicen no podemos vivir del miedo, depende de usted y de mí si nos vamos a rajar (...) nosotros no estamos muertos podemos levantarnos, no importa que nos amenacen que me siga amenazando”.

Hace tres meses varios trabajadores de la municipalidad fueron despedidos supuestamente por falta de fondos, sin embargo fueron reemplazados por otros empleados.

En videos que circularon en redes sociales, una de las denunciantes señala que el ex Coronel Gilberto Narváez con respaldo de Gustavo Porras y Evert Delgadillo han hecho “desastres” en la comuna.

“El coronel Gilberto Narváez junto a un grupo de personas que están trabajando con cizaña y actuando muy mal, todos somos del Frente Sandinista, hemos trabajado en mesas electorales y estamos dispuestos a luchar siempre por el voto de cada uno de nuestras familias, por el voto del Frente Sandinista”, expresó una de las trabajadoras despedidas.

En el 2017, el Secretario General de la CST denunció una supuesta persecución y amenazas supuestamente ligadas al FSLN. Sin embargo, tras la insurrección cívica en abril 2018, Gonzales radicalizó su posición a favor de la dictadura Ortega-Murillo