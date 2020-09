José Adán Aguerri se despide del COSEP

8:41 a.m.

Un día antes de la elección de la presidencia del COSEP, José Adán Aguerri se despidió del cargo, y agradeció a quienes lo respaldaron durante más de una decada en la presidencia de la organización. Aguerri en una carta de despedida llamó a la unidad por Nicaragua.

"Estamos a las puertas del año más importante en la historia reciente del país sobre lo que hagamos o no como empresarios, como ciudadanos, dependerá si tendremos o no la capacidad de poder salir de esta crisis. Es por ello por lo que en lo personal he tomado la decisión de ir a trabajar por la Nicaragua que queremos confiando en Dios que lo vamos a lograr. Es hora de unirnos por Nicaragua" dice Aguerri en la parte final de su carta.

#LoÚltimo José Adán Aguerri se despide de COSEP en una amplia carta sobre los retos y desafíos que enfrentó. En el último párrafo de la carta dice "en lo personal he tomado la decisión de ir a trabajar por la Nicaragua que queremos...es hora de unirnos por #Nicaragua" pic.twitter.com/mQMmejAH6Y — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 7, 2020

Aguerri estuvo 13 años como Presidente del COSEP y acepta que cometió errores.

"En lo personal cometí errores y pido disculpas a todas aquellas personas que sin querer ofendí tanto dentro de la gremialiadad como fuera de ella... también como institución cometimos errores a los cuales ya me he referido públicamente y sobre los que como organización continuamos comprometidos en ser mejor cada día" expresa Aguerri.

Asimismo Aguerri, defendió que "a pesar de la narrativa de que el COSEP sacrificó institucionalidad por rentabilidad, durante todo este período se luchó y se defendió la institucionalidad del país. En nuestro sitio web hemos subido un trabajo que recoge todo lo que se hizo en el ámbito institucional a lo largo de estos 13 años. Ahí quedan los hechos no solo palabras" destacó el empresario.

Aguerri negó complicidad con el régimen, "en lo personal fui señalado de cómplice, de colaboracionista, de ser parte de las violaciones de derechos humanos que se estaban dando. Enfrenté situaciones públicas complicadas donde nunca dejé de dar la cara. Por meses recibí diariamente incontables mensajes de ciudadanos desesperados por lo que estábamos viviendo".

José Adán asegura que sin soluciones políticas no habrá solución económica "desde el primer diálogo soy miembro por el sector empresarial en la Alianza Cívica en donde hemos conjugado esfuerzos con el resto de los miembros de nuestro sector y con diversos y valiosos sectores de la sociedad en búsqueda de la respuesta a la crisis que nos devuelva justicia, democracia, seguridad y progreso para todos los nicaragüenses. Sin solución política no habrá solución económica ni recuperación social".