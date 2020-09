Sacerdote Eliar Pineda denuncia plan de orteguistas de emboscada en su contra

El sacerdote Eliar Pineda, crítico de la dictadura Ortega Murillo, fue removido de la parroquia Los Ángeles en Jinotega hacia una Iglesia de Mancotal. Durante su despedida, informó que fue citado hace 22 días por el Comisionado Marvin Castro, por el agente antidrogas de apellidoo Portillo, quienes le pidiern establecer buenas relacones. El religioso respondió "nunca se pueden tener buenas relaciones con personas que torturan, persiguen, asedian y que matan porque uno siempre tiene que decir la verdad”.

Tras esa reunión según el religioso hace 3 días “un policía y dos paramilitares llegaron y dijeron, "el 28 llega el tal por cual a Mancotal, hay que hacerle un recibimiento grande preparémosle una emboscada entre el empalme la porrita" tengo testigo de esa ocasión” denunció el sacerdote Pineda.

El Padre agradeció a sus feligreses por el apoyo durante más de una década de permanecer en la Iglesia de Los Ángeles de Jinotega.

En su sermón el religioso destacó “a esta parroquia he venido con la intención única de servir, en convertirme como dice el evangelio en servidor… pero también me dedicaré a decir la verdad como siempre la he dicho. Dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre, a veces es duro decir la verdad, pero hay que decirla” enfatizó el religioso.

“Aquí en esta parroquia ha habido desaparecidos uno de los desaparecidos es el hermano de don Julio nunca nadie supo que se hizo el hermano de don Julio, esta parroquia ha habido muertes misteriosas, han aparecido personas muertas y se han dicho cosas, que a veces la gente dice que no son ciertas y esas cosas hay que llamarlas por su nombre arbitrariedades que se comenten en esta parroquia” señaló el padre Eliar.